Aktüel Tarih'in dördüncü sayısı "Hacı Bektaş-ı Veli" dosyasıyla raflarda

Turkuvaz Medya'nın tarih dergisi Aktüel Tarih, dördüncü sayısıyla raflardaki yerini aldı. Derginin yeni sayısında "Hacı Bektaş-ı Veli" dosyası ele alındı.

İşte derginin 4. sayısıyla ilgili detaylar

Bu sayıda, Hünkar'ın şahsiyetini, fikirlerini, duygu dünyasını nesnel bir şekilde ele aldık. Bir bektaşi babası olarak bektaşiliği Dursun Gümüşoğlu anlattı.



H. Necdet İşli ile yeniçeri mezar taşları üzerinden ocağın bilinmeyenlerini konuştuk: "Yeniçeriler, asker değil, holdingti!"

"Bektaşi terimini ilk kez kullanan Kaygusuz Abdal'dı" diyen Zeynep Oktay, Alevi-Bektaşi edebiyatının kurumsallaşma sürecini ışık tuttu.



Ömer Kaptan, Uludağ'da keşişlerin izini sürdü ve literatüre girmeyen manastırları ilk kez kaydetti.

Hacı Bektaş-ı Veli'yi mitolojiden gerçeğe resmettik. "Yol"un sahipleri ve akademik görüşler bir arada!