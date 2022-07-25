Sinehane ve Lacivert dergiden işbirliği! Senaryo yarışması başlıyor

Bu yıl birincisi düzenlenecek olan Sinehane ve Lacivert dergi senaryo yarışması başlıyor.

KAZANANA ÖDÜL VAR

Öncelikle ilk senaryosunu yazacak senarist adaylarına maddi ve manevi destek sunmak için açılan yarışmada, birinci senaryoya 200 bin, ikinciye 150 bin, üçüncüye de 100 bin TL değerinde ödül verilecek.

Ayrıca Sinehane, ilk üçe giren senaryoların prodüksiyonunu gerçekleştirerek yeni yetenekleri ve orijinal hikâyeleri sinema dünyamıza kazandırmayı amaçlıyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan senaryo yarışmasının sonraki yıllarda gelenekselleşmesi öngörülürken, yarışmanın ayrıca, senaristlerin kendi kişisel yolculuklarında da önemli bir misyon üstlenmesi bekleniyor.

Senaryoların uluslararası senaryo yazım formatında yazılması istenirken, yarışmaya uzun metraj filmler ile katılmak mümkün. Ayrıca adaylar, birden fazla senaryo ile de katılabiliyorlar. Başvuru dosyasının içinde tretman, sinopsis ve senaryonun bulunması isteniyor.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Sinehane.com.tr'den başvurular açıldı. Son başvuru tarihi ise 15 Eylül 2022 olarak belirtiliyor. Yarışmanın jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Gürhan Özçiftçi (Atv Dramalar Müdürü – Senarist)

Kenan İmirzalıoğlu (Oyuncu)

Mehmet Bozdağ (Yapımcı – Senarist)

Ömer Faruk Sorak (Yönetmen)