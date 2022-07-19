Filistinli Gençlik Orkestrası'nın 'Barış Konseri' İstanbul'da dinleyicilerle buluşacak

Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, vereceği 'Filistin-Türkiye Barış Konseri' için hazırlıklarını tamamladı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE DAVET
Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefon görüşmesinde, Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrasını Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağını belirtti.
İLK KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrasının bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) iş birliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, konserler için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi.
İlki 19 Temmuz'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konserde, barış için bestelenen iki eserin de dünya prömiyeri yapılacak.
İki ülkenin halk ezgilerinin icra edileceği 'Barış Konseri' için Yusuf Yalçın'ın bestelediği 'Anadolu Rapsodisi' ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği 'Altoların Dansı' eserleri ilk kez sanatseverlere sunulacak.
Türk sanatseverlere vereceği konserin heyecanını yaşayan orkestra üyeleri, son provasını CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yaptı.
YÜZDE 20'Sİ TÜRK MÜZİSYENLERDEN OLUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Filistin Gençlik Orkestrasının 1948'de yaşanan sürgün sonucu dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kurulduğunu söyledi.
Alptekin, Türkiye'deki konserlerin CSO Şefi Cem'i Can Deliorman ile organize edileceğini bildirdi.
Filistin Gençlik Orkestrasının konser verdiği ülkelerdeki müzisyenlerin de orkestrada yer aldığını belirten Alptekin, "Her ülkede olduğu gibi yüzde 80'i Filistinli ve yüzde 20'si Türk müzisyenlerden oluşan orkestra, 21 Türk ve 59 Filistinli müzisyenle sahnede olacak." diye konuştu.
Alptekin, bu konserlerde, Kemani Sebuh Efendi'nin "Kürdilihicazkar Longa" ve Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün de icra edileceğini aktardı.