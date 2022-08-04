Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Hasan'a Fransa'da yoğun ilgi! Manşetlerde yer aldı

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FESTİVALLERDE ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLDÜ

"Bağlılık Hasan" geçen yıl Antalya Film Festivali'nde "En İyi Görüntü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", Brezilya'da 45. Uluslararası Sao Paulo Film Festivalinde "Yılın En İyi Uluslararası Filmi", Şangay Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" aldı.

Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı uluslararası yaz okulunda "Onur Ödülü" takdim edilen yönetmen Kaplanoğlu'na Fransa Vesoul Uluslararası Asya filmleri festivalinde de "Onur ödülü" takdim edilecek.