Emel Örgün 'Samsak Döveci' türküsünün hikayesini anlattı! Samsak Döveci hangi yöreye ait?

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün, 2007 yılında derlediği "Samsak Döveci" türküsünün son günlerde ilgi görmesinden mutluluk duyuyor.
Örgün tarafından memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekerlemeden ilham alınarak derlenen türküye, 2011'de klip çekildi.
Önceki yıllarda Grup Laçin'in de seslendirdiği türkü, son günlerde sanatçı Elif Buse Doğan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın yorumuyla daha geniş kitlelere ulaştı.
Sosyal medyanın da etkisiyle adeta patlayan türkü, Tavşanlı ağzından esintiler taşıması ve eğlenceli ritmiyle dillerden düşmüyor.
Türkünün hikayesini AA muhabirine anlatan Emel Örgün, "Samsak Döveci"nin Tavşanlı yöresine ait bir tekerleme olduğunu söyledi.
Örgün, bu türküyü 2007'de derlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vefat eden yönetmen Ahmet Uluçay 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filmini çekecekti. Kendisi bana 'Orhan Kasap'ı (müzik öğretmeni) bul, Samsak Döveci diye bir türkü var, onu derle de gel, filmde kullanacağız' dedi. Derleme sırasında Orhan Kasap'a türküyü nereden öğrendiğini sordum. O da bana Rahmi Oruç Güvenç'ten (merhum TÜMATA kurucusu) öğrendiğini söyledi. Sonra bu türkünün Ferit Aktakka'nın tekerlemesi olduğu ortaya çıktı. Ferit Aktakka ise bu tekerlemeyi nereden öğrendi bilmiyoruz, kendisi rahmetli oldu."