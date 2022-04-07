Emel Örgün 'Samsak Döveci' türküsünün hikayesini anlattı! Samsak Döveci hangi yöreye ait?

Türkünün hikayesini AA muhabirine anlatan Emel Örgün, "Samsak Döveci"nin Tavşanlı yöresine ait bir tekerleme olduğunu söyledi.

Örgün, bu türküyü 2007'de derlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vefat eden yönetmen Ahmet Uluçay 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filmini çekecekti. Kendisi bana 'Orhan Kasap'ı (müzik öğretmeni) bul, Samsak Döveci diye bir türkü var, onu derle de gel, filmde kullanacağız' dedi. Derleme sırasında Orhan Kasap'a türküyü nereden öğrendiğini sordum. O da bana Rahmi Oruç Güvenç'ten (merhum TÜMATA kurucusu) öğrendiğini söyledi. Sonra bu türkünün Ferit Aktakka'nın tekerlemesi olduğu ortaya çıktı. Ferit Aktakka ise bu tekerlemeyi nereden öğrendi bilmiyoruz, kendisi rahmetli oldu."