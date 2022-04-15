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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi'nin etrafındaki Selimiye Meydanı düzenleme çalıoşmaında sona gelindi. Çalışmayla Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi ortaya çıktı. İşte Selimiye Meydanı projesinin ardından Selimiye Camisi...

AA
15.04.2022 10:02 - Son Güncelleme: 15.04.2022 10:17
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi'yle cami silüetinin tam anlamıyla ortaya çıktığını söyledi.

Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Meydan Projesi'nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

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Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, "Turizm anlamında Selimiye'nin silüeti tamamen ortaya çıkmış oldu. Selimiye'de harika bir meydana kavuşmuş olacağız." dedi.

Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente geldiklerindeki ilk uğradıkları yer olduğunu belirtti.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Ziyaretçilerin meydan projesi ve restorasyon çalışmalarını dahi takip ettiğini ifade eden Soytürk, "Şu haliyle bile yerli ve yabancı ziyaretçiler hayranlıkla meydanı izliyor. Kısa sürede tamamlandığında çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak Edirne.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Yapılan projeyle Selimiye'nin ve şehrin silüeti tam anlamıyla ortaya çıkmış oldu. Diğer yandan Selimiye'nin kapsamlı restorasyonu yapılıyor. Orada da çalışmalar güzel bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR
Soytürk, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Son 2 yılın, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm anlamında sönük geçtiğini aktaran Soytürk, 2022 yılının iyi başladığını söyledi.

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