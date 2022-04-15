Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi'nin etrafındaki Selimiye Meydanı düzenleme çalıoşmaında sona gelindi. Çalışmayla Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi ortaya çıktı. İşte Selimiye Meydanı projesinin ardından Selimiye Camisi...
15.04.2022 10:02 - Son Güncelleme: 15.04.2022 10:17
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Meydan Projesi'yle cami silüetinin tam anlamıyla ortaya çıktığını söyledi.
Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Meydan Projesi'nin birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.
Meydan çalışmasında son rötuşların yapıldığını anlatan Soytürk, "Turizm anlamında Selimiye'nin silüeti tamamen ortaya çıkmış oldu. Selimiye'de harika bir meydana kavuşmuş olacağız." dedi.
Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente geldiklerindeki ilk uğradıkları yer olduğunu belirtti.