Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nin tüm ihtişamı meydan projesiyle ortaya çıktı

Ziyaretçilerin meydan projesi ve restorasyon çalışmalarını dahi takip ettiğini ifade eden Soytürk, "Şu haliyle bile yerli ve yabancı ziyaretçiler hayranlıkla meydanı izliyor. Kısa sürede tamamlandığında çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak Edirne.