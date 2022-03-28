Oscar Ödülleri sahiplerini buldu geceye Will Smith’in ’Osmanlı tokadı’ damgasını vurdu! İşte 94. Oscar Ödülleri’nin kazananları listesi

İLKLERİN OSCAR'I

Jessica Chastain'in ilk defa En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldığı gecede Jane Campion, üçüncü En İyi Yönetmen Oscar'ını alan kadın oldu.



CODA'nın başrol oyuncusu Troy Kotsur, rol arkadaşı Marlee Matlin'in 35 yıl önce Oscar alan ilk işitme engelli kadın oyuncu olmasının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.

