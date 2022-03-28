Oscar Ödülleri sahiplerini buldu geceye Will Smith'in 'Osmanlı tokadı' damgasını vurdu! İşte 94. Oscar Ödülleri'nin kazananları listesi
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirildi. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törene, ödüllerden çok sahnede yaşanan tokat konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. İşte Oscar 2022'ye dair merak edilenler ve kazananların listesi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94'üncü Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu bir salonda gerçekleştirildi.
İLKLERİN OSCAR'I
Jessica Chastain'in ilk defa En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldığı gecede Jane Campion, üçüncü En İyi Yönetmen Oscar'ını alan kadın oldu.
CODA'nın başrol oyuncusu Troy Kotsur, rol arkadaşı Marlee Matlin'in 35 yıl önce Oscar alan ilk işitme engelli kadın oyuncu olmasının ardından bu ödülü alan ilk işitme engelli aktör oldu.
WILL SMITH'İN CHRIS ROCK'A ATTIĞI TOKAT GECEYE DAMGA VURDU
Geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.
Tokat, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında geldi.