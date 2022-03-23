Süleymanname kitabı Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçılar orijinal eserlere sadık kalarak, çağımızın malzeme ve teknikleriyle çoğunluğu sarayın ilk resmi şehnamecisi Arif Çelebi'nin Süleymannamesinden seçilen minyatürleri yeniden yorumladı. Dönemin belgesi niteliğindeki bu minyatürlerde yer alan tarihi olaylar ve sembolik dil kaynak araştırmalarına dayanarak Ayşe Nur Kapusuz ve Mevlüde Burnaz tarafından kaleme alındı. Böylece 54 minyatür ve bunlar için hazırlanan metinlerle orjinal Süleymannameye bir nazire olarak değerlendirebileceğimiz yeni bir çalışma ortaya çıktı. Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanat ve gündelik yaşam serüvenini, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde bulacağınız kitap sizi aynı zamanda minyatür sanatının incelikleriyle de tanıştırıyor.