SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak
Son dakika... Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri'nin adayları açıklandı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi orijinal film müziği ve tüm kategorilerde açıklanan adaylar...
08.02.2022 16:52
- Son Güncelleme: 08.02.2022 17:05