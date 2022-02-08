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Haberler Dünya SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

Son dakika... Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri'nin adayları açıklandı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. İşte en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi orijinal film müziği ve tüm kategorilerde açıklanan adaylar...

08.02.2022 16:52 - Son Güncelleme: 08.02.2022 17:05
SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

EN İYİ KISA ANİMASYON

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

SON DAKİKA: 2022 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı! 27 Mart’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

SON DAKİKA