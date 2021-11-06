Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ustalar' sergisinin kapıları açıldı!

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, 'Ustalar' adlı sergisini Çınar Kültür ve Sanat Merkezi sergi salonunda gerçekleştirdi.

20 hocanın, 14 farklı branşta ürettiği 64 eserin bulunduğu sergi sanatseverlerle buluştu.

14 KASIM'A KADAR AÇIK OLACAK

Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Bitki Çizimi, Çini, Resim, Kaligrafi, Geleneksel Türk El Nakışı, Mum Batik Boyama, Gümüş Kazaziye Takı Tasarımı, Biçki Dikiş Abiye Giyim, Modelistlik, Mefruşat ve Porselen Boyama eserlerinden oluşan sergi, 20 hoca 14 branş yaklaşık 64 eserle 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergide Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini, kağıda, gümüşe, porselene, kumaşa, göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri sergileniyor.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar şu şekilde:

Sergide; Ayşenur KADAKÇI VELİOĞLU, Büşra HÖMEK, Demet AKTAN, Elif KURU, Funda GENİŞ SOY, Halime KARATAŞ, İnci YÜCESOY DEMİRCAN, Mafiret ERASLAN, Mehmet NAJAFZADEH, Muhterem PAKYÜREK, Nazlı DURMUŞOĞLU UTKU, Neslihan CAN, Nurcihan VELİOĞLU, Nurten DEMİRCAN, Ömer Faruk DERE, Özcan ÖZCAN, Reza ZOLGHADR, Üzeyme AHMETOĞLU, Zehra Nihal ÖZTÜRK'ün eserleri yer alacak.

"GEÇMİŞTEN GELECEĞE KÖPRÜ KURAN SANATÇILAR..."

Dernek üyeleri, tüm sanatseverleri derneğin bu ilk sergisine davet ettikleri ortak mesajlarında "Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak sergi salonumuzun ilk sergisini çok kıymetli hocalarımızla yapmak istedik. Sergiye katılan hocalarımızın hepsi Çınar Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde ders veren usta hocalarımız. Sergide izleyiciler kültürümüze ait pek çok branşta farklı eserlerle karşılaşacak. Türk kültürü ve geleneğinin çizgilerini, renklerini, desenlerini kâğıda, gümüşe, porselene, kumaşa göz nuruyla nakış nakış işleyerek geçmişten geleceğe köprü kuran sanatçıların eserleri sergilenecek" diyor.

SANATÇILARIN DUYGULAR

Gül Camadan: Bu sergide sır altı boyama ve baba nakkaş gibi geleneksel teknikleri kullandığım çinilerim bulunuyor.

Neslihan Can: 2003'te başladığım çalışmalar 2007'de 'Geçmişin İzleri' adıyla bir seriye dönüştü. 22 tablodan oluşan serinin her biri tarihe tanıklık etmiş objelerin görsel sanata dönüşmesi ve sunumudur.

Mehmet Najafzadeh: Uzmanlık alanım suluboya, yağlıboya ve desen. Eserlerimi hayatın içinden aldığım ilhamla gerçekleştiriyorum.

Mafirat Eraslan: Sanatçı gözlemcidir. Bilim ve sanatın buluştuğu alan olan bilimsel bitki çizimi (botanik art) insanla doğayı birleştiriyor.

Özcan Özcan: 'Kelile ve Dimne', iki çakalın insanlara devlet yönetimi üzerinden hayatın her alanında strateji öğrettiği bir masal kitabı zannedilse de yaşamın olağan akışıdır. Anadolu'dan Afganistan'a kadar hikâyeler minyatürlerle anlatılır. Masalları minyatürle aktarmak bir sanatçı olarak bu ülkeye hizmetimiz.