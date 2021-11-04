Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' filmine bir ödül de Brezilya'dan

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı, Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Bağlılık Hasan"a bir ödül de Brezilya'dan geldi.

Güney Amerika'nın en eski festivallerinden 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nde "Bağlılık Hasan" filmine Eleştirmenler Jürisi tarafından "Yılın En İyi Yabancı Filmi" ödülü verildi.