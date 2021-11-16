Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü! İşte en çok sevilen şiirleri: Monna Rosa, Sürgün ülkeden başkentler başkentine...
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü. 88 yaşında hayatını kaybeden usta ismin yaşam felsefesi İslami temeller üzerine kuruluydu. Bir nesli yoğuran Sezai Karakoç şiirleriyle de insanlara yol arkadaşı oldu. İşte Karakoç'un en çok sevilen şiirleri...
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü. 88 yaşında hayatını kaybeden usta ismin yaşam felsefesi İslami temeller üzerine kuruluydu.
Bir nesli yoğuran Sezai Karakoç şiirleriyle de insanlara yol arkadaşı oldu. İşte Karakoç'un en çok sevilen şiirleri...
DONUK AŞK
"Yine akşam oldu,
Yalnızlık omuzlarıma çivisini çaktı yine,
Uzaklık aynı gerçi,
Her yerdeyken olan uzaklığın pek değişmedi,
Yine akşam oldu orda olduğu gibi,
Görebiliyorum seni burdan da,
Aynısıydı ordayken de,
Uzaklıktan korkmuyorum belki de,
Orada da aynıydı uzaklık gerçi
Donuklaşmış oldu artık bu,
Bir o kadar da hüzünlü romanlar gibi,
Galiba ben baştan kaybetmişim,
Belki de ben baştan kazanmışım, insanlık kaybetmiş…"
"ÖTESİNİ SÖYLEMEYECEĞİM"
"Melekler bir demir parçasının üzerine oturmuşlar
Her biri bir damla atıyor aşağıya
İşte yağmur bunun için yağıyor
Ben bunun için yağmuru seviyorum
Yağmur bizim için yağıyor
Çalılar için Süleymanın tabancası için
Kalkıp gidin kırmızı kiremitler üzerine
Bizim tahta evîn üzerine yağmur yağıyor"