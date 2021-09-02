Hasan Çoban müziğe katkı sunmaya devam ediyor

İlk bestelerini henüz 16 yaşındayken yapmaya başlayan, 17 yaşında "Utan" adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan, 26 yaşında tamamen profesyonel olarak çıkardığı "Seni Seviyorum" albümüyle adından söz ettiren ünlü ve yetenekli sanatçı Hasan Çoban, müzik kariyerini başarıyla inşa ediyor. Trendlerden düşmeyen, dillere pelesenk olan ve halkın duygularını yansıtan eserleriyle milyonlarca dinleyiciye hitap eden şarkıcı, aile yurdu olan Gaziantep'ten yükselen bir başarı hikayesini gözler önüne seriyor.



6 MİLYONU AŞKIN DİNLEYİCİ

Müzikle ortaokul yıllarında ilgilenmeye başlayan Hasan Çoban, özgün ve gönüllerde taht kuran besteleriyle artık sadece müzikle yaşamıyor, aynı zamanda onu yaşatmaya gayret ediyor. "Potpori", "Fıstıkları Tolu Vurdu", "Neney" ve "Anan Öle Gel Gel" gibi şarkılarıyla 6 milyonu aşkın dinleyicinin evine, dükkanına, iş yerine, caddelerine ve sokaklarına misafir olan ünlü sanatçı, yeni şarkıları "Hadi Ordan Deli", "Ne Hale Geldik", "Vay Kader", "Yav He He", "Hoşçakal Sevdiğim" ve "Sus Nenni Nenni" ile ustalığını bir kez daha kanıtlıyor.



HALKIN SANATÇISI

TRT sanatçısı barak halk ozanı Fevzi Çoban'ın oğlu olan Hasan Çoban, küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilendiği için halkın hislerini en iyi şekilde yansıtmayı başarıyor. Türküleri, şarkıları, besteleri ve müzikleriyle sanat dünyasına katkı sağlayan ve "türkülerin sevilen sesi" olarak anılan sanatçı, yeni eserleriyle de müzikseverlere gönülden seslenmeye devam ediyor.