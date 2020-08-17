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    • Kültür-Sanat
    • 17.08.2020 18:15
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    • 17.08.2020 18:16
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    Tarihin sayfalarına ışık tutacak '' yola çıkıyor

    ve ’ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı verdiği en özel kesitlerinden birini beyazperdeye yansıtacak olan filmi için geri sayım başladı. Altın Tren filmi Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi dostluk yolculuğunda önemli bir hikayeyi konu alıyor.

    Tarihin sayfalarına ışık tutacak 'Altın Tren' yola çıkıyor

    İki kardeş devlet ve 'ın tarihe damga vuran dayanışması, ile beyaz perdeye yansıyor. Altın Tren filminde, "İki devlet, tek millet" olan Türkiye ve Azerbaycan'ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı omuz omuza verdiği büyük mücadelenin hikayesi anlatılıyor.

    Tarihi bir dostluktan doğan, özel ve gerçek bir hikâyeyi, sinemanın büyüsü ile beyazperdeye yansıtan Altın Tren filminin yapımcılığını üstleniyor. Yüksek bütçeli bu yapımın hazırlığına başlayan Skala Yapım, tarihin sayfalarına ışık tutacak bu filmi, Azərbaycan film işbirliğinde yapıyor.

    Skala Yapım, Türkiye–Azerbaycan ortaklığında yapılan ve kalabalık bir oyuncu kadrosunu bir araya getirecek olan film için kast görüşmelerine başlandığını duyurdu.

    Çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanacak Altın Tren filmi, bu büyük mücadelenin zorluğunu ve olağanüstü aksiyonunu, duygu yüklü bir anlatımla seyircisiyle buluşturacak.

    Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu pekiştirmeyi, gerçek ve özel bu hikayeyi gün yüzüne çıkarmayı ve milyonlara ulaştırmayı hedefleyen filmin 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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