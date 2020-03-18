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'da düzenlenecek 65. koronavirüs yüzünden iptal!

Avrupa Yayın Birliği, 65. 'nın koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Bu sene ve 16 Mayıs tarihlerinde 'nın Rotterdam kentinde düzenlenmesi için hazırlıkları yapılan Eurovision, 2021 yılında düzenlenecek.

  • Kültür-Sanat
  • 18.03.2020 16:53
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 16:53
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65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptal edildi.

Bu kapsamda bir iptal kararı de için alındı.

2021'DE DÜZENLENECEK

Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde 'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu. Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

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