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  • 02.05.2019 23:12
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 23:12

, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Şarkıcı, "Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilen "PSM Caz Festivali" kapsamında Turkcell Sahnesi'nde konser verdi.

Madeleine Peyroux İstanbul'da sahne aldı

Sevilen şarkıları hayranları için seslendiren Peyroux'a piyanoda Andy Ezrin, davulda Graham Hawthorne, gitarda Steve Cardenas ve basta Paul Frazier eşlik etti.

"Don't Wait Too Long" şarkısıyla başlayan konserde, "You're Gonna Make Me Lonesome", "La Javanaise", "All My Heroes", "On My Own" ve "Lullaby"nin de arasında bulunduğu eserler çalındı.

Repertuvarda aşk şarkıları ve blues şarkılarının yanı sıra Fransızca parçaların da yer aldığını anımsatan Peyroux, söylemeden önce bazı şarkılara ilişkin bilgi verdi.

Zaman zaman konsere gelenlerle konuşan ve şakalaşan Amerikalı şarkıcı, "Sahnede olduğum anlar hayatımın en güzel anları. Burada olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Şarkı söylemeye 1980'li yıllarda annesiyle birlikte yaşadığı 'in sokaklarında başlayan , Billie Holiday, ve Ella Fitzgerald gibi seslerin izinden gitmiş bir vokalist olarak günümüz caz sahnesinde yer alıyor.

"Dreamland" albümüyle 1996 yılında caz müzikte adını duyuran şarkıcının, "Careless Love", "Half the Perfect World", "Bare Bones", "Standing on the Rooftop" ve "Anthem" gibi albümleri bulunuyor.

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HaberlerKültür-Sanat HaberleriMadeleine Peyroux, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.
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