Özel gösterim için 300 kişilik salon kapattı!

22 Aralık salı günü Duru tiyatrosunda oynanacak oyunu sadece özel davetliler izleyebilecek.

'Bülent Beyin Hikayesi' isimli oyunda Bülent Emrah Parlak'ın yanı sıra oyuncu Burcu Biricik, Barış Arduc, Ersin Korkut, Sarp Apak, Necip Memili, Murat Eken, Şahin Irmak gibi isimler de yer alıyor. Bu özel gösterime iş insanin Çolak ve çevresinde bulunan bir çok ünlü ismin katılması bekleniyor.

Amacının tiyatroya destek vermek olduğunu belirten Çolak, bu özel geceye davet ettiği arkadaşlarının yanı sıra daha önce hiç tiyatro izlememiş insanlara beraberinde getirmelerini ve bu etkinliğe destek olmalarını istedi.