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  • 20.01.2019 21:25

Yazar ve şair 'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yazar ve şair 'in eşi , kontrol amaçlı olarak 3 gün boyunca yoğun bakımda kalacak olan Bakiler'in şu anda sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Usta sanatçının sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Yazar ve şair 'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Eşi 'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, usta edebiyatçı dün kalp ritmi bozukluğu sebebiyle Okmeydanı Memorial Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ayşe Bakiler, kontrol amaçlı olarak 3 gün boyunca yoğun bakımda kalacak olan Bakiler'in şu anda sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

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