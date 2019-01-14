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  • 14.01.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 11:22

8.sezon fragmanı yayınlandı! Final sezonu ne zaman başlayacak?

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'un merakla beklenen 8.final sezonu fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı cevap bulmuş oldu. 14 Nisan tarihinde başlayacak ı yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından izlenirken şimdi akıllarda tek bir soru var 'Game of Thrones final sezonunda neler olacak?' İşte Game of Thrones 8.final sezonu fragmanı...

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan yapımı 'un 8.sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerinin uzun süredir beklediği ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı bu fragman ile son buldu. 14 Nisan'da başlayacak Game of Thrones 8.sezon, final sezonu olma özelliği taşıyor.

Fragman'da Stark Ailesi, bir kişi eksik olsa da Stark Mezarlığı'nda buluşuyor.

ÇEKİMLER İKİ YIL SÜRDÜ

Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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