Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan HBO yapımı Game of Thrones'un 8.sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerinin uzun süredir beklediği Game of Thrones 8.sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı bu fragman ile son buldu. 14 Nisan'da başlayacak Game of Thrones 8.sezon, final sezonu olma özelliği taşıyor.

Fragman'da Stark Ailesi, bir kişi eksik olsa da Stark Mezarlığı'nda buluşuyor.

ÇEKİMLER İKİ YIL SÜRDÜ

Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.