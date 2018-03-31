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Adayımız

Adayımız Dede Korkut
Kültür ve Turizm Bakanlığı, insanlığın somut olmayan kültürel miras listesi için adayını ' Hikâyeleri' olarak belirledi. Oğuz Türkleri'nin bilinen en eski epik destansı hikâyelerini içeren Dede Korkut hikâyeleri, UNESCO tarafından Aralık ayında düzenlenecek toplantıdan onay çıktığı takdirde, insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine girecek.

Burak Erdem ÇELİK
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