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’i açtı

Özata ‘Defter’i açtı
Başarılı keman sanatçısı Emine Özata, 'Defter' adlı ilk single çalışmasını hayranlarıyla buluşturdu. Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı'nda keman öğretmenliği de yapan , sözü ve müziği Ozan Gülek'e ait şarkısında da keman şovu yaptı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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