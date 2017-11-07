Gişelere Ayla damgası! 10 günde tam...

Ailesi öldürülmüş Kore'li minik bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan, savaş bitip de Türkiye'ye dönünce Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamayan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin hayatını anlatan Türkiye'nin Oscar adayı filmi Ayla, tüm Türkiye'yi bu unutulmaz kahramanlık öyküsü altında birleştiriyor. Ayla vizyona girdiği ilk 10 günde 1 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca, Türkiye sinema tarihi istatistiklerini altüst ederek son 16 yılın en yüksek perşembe günü gişesine ulaşan Ayla'yı o gün, ülke genelinde 87 bin 365 kişi izledi.