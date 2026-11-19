Bakan Ersoy'dan dünyaca ünlü hattat Mehmed Özçay'a ziyaret! 4,5 yılda hazırladığı Mushaf-ı Şerif'i bağışladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsnühat sanatının önemli temsilcilerinden ve 2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ayasofya ve Mescid-i Haram'daki hat çalışmalarında imzası bulunan Özçay'ın dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsnühat sanatının önemli temsilcilerinden Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, Özçay'ın Mescid-i Haram'ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişindeki isim levhasında ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin yeniden ibadete açılması vesilesiyle hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu belirtti.
Ersoy, sanatçının eserleriyle medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu aktararak, 2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Özçay'a sıcak ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür etti.
Sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, Özçay'ın kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları da kıymetli bulduğunu ve sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.
Bakan Ersoy, paylaşımında Özçay'ın fotoğraf sanatına katkılarına da değindi. Sanatçının İzzet Keribar ile gerçekleştirdiği "Ayasofya Fotoğrafları" sergisine, "O Ağaç" adlı çalışmasına ve yıllar içinde oluşturduğu zengin tabiat fotoğrafları arşivine işaret eden Ersoy, Özçay'ın fotoğraf alanında ortaya koyduğu bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.
Ömrünü hüsnühat sanatına adayan Özçay'a sağlık ve afiyet dileyen Ersoy, "Hüsnühat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkarlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.