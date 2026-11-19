Mehmed Özçay eserlerini Bakan Ersoy'a tanıttı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ersoy, Özçay'ın kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları da kıymetli bulduğunu ve sanatçının geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturarak hat sanatının tesir alanını genişlettiğini kaydetti.

Mehmed Özçay ve Bakan Ersoy (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Bakan Ersoy, paylaşımında Özçay'ın fotoğraf sanatına katkılarına da değindi. Sanatçının İzzet Keribar ile gerçekleştirdiği "Ayasofya Fotoğrafları" sergisine, "O Ağaç" adlı çalışmasına ve yıllar içinde oluşturduğu zengin tabiat fotoğrafları arşivine işaret eden Ersoy, Özçay'ın fotoğraf alanında ortaya koyduğu bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.