Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların ve kültürel değerlerin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Beş kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getiren Birlik, farklı coğrafyalardaki organizasyonlarla geleneksel kültürlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

2016 yılından bu yana düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de farklı ülkelerin geleneksel sporlarını, oyunlarını ve kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, dünya mutfakları, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterilerine ev sahipliği yapan festival, uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor.