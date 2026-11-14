Dünyanın geleneksel sporları ve kültürleri Etnospor Festivali ile Riyad'da buluşacak
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 19-28 Kasım 2026 tarihlerinde Riyadh Season kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı coğrafyalarına ait geleneksel sporlar, oyunlar, mutfaklar ve kültürel gösteriler uluslararası bir platformda buluşacak.
Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların ve kültürel değerlerin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Beş kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getiren Birlik, farklı coğrafyalardaki organizasyonlarla geleneksel kültürlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.
2016 yılından bu yana düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de farklı ülkelerin geleneksel sporlarını, oyunlarını ve kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, dünya mutfakları, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterilerine ev sahipliği yapan festival, uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor.
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA BÜYÜYOR
Dünya Etnospor Birliği, Etnospor Forumları, Özbekistan'daki Uluslararası Etnospor Festivali ve Dünya Göçebe Oyunları gibi organizasyonlarla küresel iş birliklerini güçlendiriyor. Bakü'den St. Petersburg'a, Hive'den Astana'ya uzanan etkinlikler, geleneksel sporların uluslararası alanda gelişmesine katkı sunuyor.
Riyad'da gerçekleştirilecek festival de Birliğin uluslararası faaliyetlerine yeni bir halka ekleyecek.
2027'DE İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK
"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde geleneksel spor ve oyunların yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetler, farklı coğrafyalara özgü kahve kültürleri, dans ve müzik gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.
İş birliğinin devamı kapsamında 9. Etnospor Kültür Festivali ise 27-30 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyon, Riyadh Season ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Böylece Riyad'da başlayacak kültürel buluşma, İstanbul'da devam ederek iki şehir arasında geleneksel sporlar ve kültürel değerler ekseninde uluslararası iş birliğine dönüşecek.