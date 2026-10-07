Prof. Dr. İsmail Erünsal'ın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladığı, aralarında Şeyh Galib'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı gençlik dönemi Divan'ının da bulunduğu 525 nadide eser, bakım ve dijitalleştirme süreçlerinin ardından dijital erişime açıldı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışların önemine dikkat çekti. Erünsal'ın koleksiyonunda bulunan tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini belirtti.

Prof. Dr. İsmail Erünsal, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne 525 eser bağışladı.

İSMAİL ERÜNSAL'IN BAĞIŞLADIĞI 525 NADİDE ESER DİJİTAL ERİŞİMDE

Şeyh Galib'in henüz 18–19 yaşlarında kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ının da koleksiyonda yer aldığını vurgulayan Ersoy, bağışından dolayı Erünsal'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal'a gönülden teşekkür ediyorum."

Ersoy, eserlerin korunması ve dijital ortama aktarılmasında emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını ve tüm çalışma arkadaşlarını da kutladı.