Festival kapsamında Diyarbakır'ın kadim mutfak kültürü de ön plana çıkarılacak. Meftune, kaburga dolması, duvaklı pilav, içli köfte ve ciğer kebabı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra kentin geleneksel tatlıları ziyaretçilerle buluşacak. 40'tan fazla Lezzet Noktası'nın yer alacağı gastronomi rotasında, Diyarbakır mutfağının yerel ürünleri ve sofra kültürü tanıtılırken, birbirinden ünlü şef ve gastronomi yazarları da etkinliklere konuk olacak.

Diyarbakır, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne beşinci kez ev sahipliği yapacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

DİYARBAKIR FESTİVALE BEŞİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Diyarbakır'da beşinci kez gerçekleştirilecek. 10-18 Ekim tarihleri arasındaki festival boyunca şehrin tarihi ve kültürel dokusu, farklı sanat disiplinleriyle buluşturulacak.

Diyarbakır'ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları arasında yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğini güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirterek, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını bugün de yaşattığını ifade etti.

Ersoy, festival kapsamında şehrin tarihi mekanlarının, müzelerinin, kültür merkezlerinin ve meydanlarının sanat etkinlikleriyle buluşturulacağını belirterek, Diyarbakır'ın özgün kimliğinin çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirileceğini söyledi.

Festival, 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

DİYARBAKIR MUTFAĞI ÜNLÜ ŞEFLERLE TANITILACAK

Festivalin gastronomi programına Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Programda Michelin Rehberinde yer alan Şef Ömür Akkor, Michelin Dubai rehberinde yer alan Şef Erşan Yılmaz, Michelin Rehberinde yer alan Şef Mahir Nazlıcan, Şef Çiğdem Seferoğlu, Şef Burcu Önal, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve Şef Emre Murat da konuk isimler arasında bulunacak.

Yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli ile gastronomi yazarları Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan da festival kapsamında Diyarbakır mutfağına ilişkin etkinliklerde yer alacak.

Mezopotamya'nın farklı dönemlerinden ve kültürlerinden beslenen Diyarbakır mutfağı; et, bulgur, pirinç, sumak ve çeşitli baharatların kullanıldığı zengin yemek çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Meftune, kaburga dolması, duvaklı pilav, içli köfte ve ciğer kebabı kentin öne çıkan yöresel yemekleri arasında bulunurken, burma kadayıf da Diyarbakır'ın önemli tatlıları arasında yer alıyor.

Kentte dokuz gün boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

40'TAN FAZLA LEZZET NOKTASI FESTİVAL ROTASINDA

Festival boyunca 40'tan fazla Lezzet Noktası gastronomi rotasında yer alacak. Ziyaretçiler bu noktalarda yöresel yemeklerden kebap çeşitlerine, geleneksel tatlılardan bölgeye özgü ürünlere kadar çok sayıda lezzeti deneyimleme fırsatı bulacak.

Gastronomi etkinliklerinde Diyarbakır'ın yöresel yemekleri, yerel ürünleri ve geleneksel mutfak kültürü tanıtılırken, mutfak ustalarının deneyimleri de ziyaretçilerle paylaşılacak.

FESTİVAL SAHNESİNDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Nevruz Parkı, festival boyunca ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak. Sahneye Hakan Altun, Mert Demir, Sefo, Sagopa Kajmer, Poizi, Derya Uluğ, Bengü, Murat Boz ve Fatma Turgut çıkacak.

Festival programında farklı müzik türleri ve sahne performansları da yer alacak. 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ile "Anadolu'dan Miras" konseri ise Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mezopotamya’nın kadim mirası sergilerle ziyaretçilere aktarılacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

TİYATROSEVERLER İÇİN DE DOLU DOLU PROGRAM

Festivalin tiyatro programında çok sayıda oyun sanatseverlerle buluşacak.

Öteki Ankara Müzikali, İbiş'in Rüyası ve Aşkın Sen Hali, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Salonu Orhan Asena Sahnesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kendi Gök Kubbemiz ve Göç Hayaller, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde; Yalancının Mumu ile İstanbul'un Son Beyzadeleri, Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Gün Eksilmesin Penceremden ise Cahit Sıtkı Tarancı Evi Etnografya Müzesi'nde sahnelenecek.

Kentin tarihi mekanları festival boyunca sanatla buluşacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

TARİHİ MİRAS SERGİLERLE GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, festival kapsamında üç farklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Osmanlı döneminde kutsal mekanlara ve Haremeyn'e gösterilen hassasiyeti yansıtan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

"Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", kentin kültürel birikimini geleneksel sanat ve zanaatların seçkin örnekleri üzerinden yansıtacak. Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi ise at sevgisi ve at yarışı temaları etrafında hazırlanan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

"GABRİEL'E VEFA" SERGİSİ DE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Diyarbakır'ın tarihi mirasının belgelenmesine önemli katkılar sunan Fransız arkeolog ve akademisyen Albert Louis Gabriel'in çalışmalarına odaklanan "Gabriel'e Vefa" sergisi, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Kültür Sanat Evi'nde açılacak.

"İnsanlığın Ortak Mirası: 33 Medeniyet Mezopotamya" sergisi, insanlık tarihinin ilk adımlarını Mezopotamya'nın kadim izleri üzerinden keşfetme fırsatı sunacak.

"Gelenekten Geleceğe Usta Ellerin İzi" Temalı Kültürel Miras ve Zanaat Sergisi ise Diyarbakır'ın köklü üretim kültürünü geleneksel el sanatları üzerinden gözler önüne serecek.

“Gabriel’e Vefa” sergisi Albert Louis Gabriel’in çalışmalarını konu alacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

FOTOĞRAF TUTKUNLARI KENTİ KENDİ KADRAJLARINDAN YANSITACAK

Festivalin açılış gününde düzenlenecek FotoMaraton Diyarbakır ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle fotoğraf tutkunları kentin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu kendi kadrajlarından yansıtacak.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra çocukların da katılımına açık olacak etkinlikler, Diyarbakır'ın farklı yüzlerini fotoğrafın yaratıcı diliyle keşfetme imkanı sağlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVALDE ÖZEL ALAN

Festival kapsamında çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü, minik ziyaretçilerin festival coşkusunu yaşayacağı alanlardan biri olacak.

Geleneksel sporlar, el sanatları ve oyunlar Etnospor, Çocuk Köyü Etkinlikleri ve Aselsan Çocuk Şenliği kapsamında çocuklarla buluşacak.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından başlatılan "Pony Club Şehrinize Geliyor" etkinliği de aynı alanda gerçekleştirilecek. Çocuklar bu etkinlikle atçılık kültürüyle tanışırken doğayla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.

Diyarbakır’ın kültürel mirası farklı sanat disiplinleriyle anlatılacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

DİYARBAKIR'DA DOKUZ GÜN KÜLTÜR VE SANAT RÜZGARI ESECEK

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında konser, tiyatro, sergi, söyleşi, gastronomi etkinlikleri, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk aktiviteleri ve fotoğraf çalışmalarından oluşan zengin programıyla gerçekleştirilecek.

Festival boyunca Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirası farklı sanat dallarıyla yeniden yorumlanırken, kentin gastronomisi, geleneksel sanatları ve yaşayan kültürel değerleri de ziyaretçilerle buluşturulacak.