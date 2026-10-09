Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı.

Ülke genelinde turizm olanaklarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin turizm stratejisinin ilerletilmesi ve destinasyonların geliştirilmesi de ödülün gerekçeleri arasında yer aldı. Türkiye'nin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda vurgulandı.

WTTC, söz konusu çalışmaların daha yenilikçi, dirençli ve sürdürülebilir bir küresel turizm sektörüne ilişkin vizyonuyla örtüştüğünü belirtti. Ödül, kamu sektöründe turizm alanındaki vizyonu ve çalışmalarıyla sektörün gelişimine anlamlı katkı sağlayan, kamu–özel sektör iş birliğini güçlendiren liderlere veriliyor.

TGA İLE TANITIMDA ORTAK GÜÇ

Türkiye'nin turizmde kamu–özel sektör iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), sektörün ortak tanıtım hedefleri etrafında buluşmasını sağlıyor. Türkiye'nin destinasyonlarının, kültürel ve doğal zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüten TGA, Türkiye'nin turizmdeki marka değerinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sunuyor.