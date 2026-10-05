Anadolu'nun Roma dönemi mirası uluslararası sergide ziyaretçilerle buluşuyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ANADOLU'NUN MİRASI ULUSLARARASI KOLEKSİYONLARLA BULUŞTU Burdur Müzesi'nden ödünç verilen 18 eser; Glyptotek'in Roma dönemi koleksiyonlarının yanı sıra British Museum, Danimarka Ulusal Müzesi ve Thorvaldsens Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle birlikte sergileniyor. Bu birliktelik, Anadolu'nun Roma dönemi kültürel mirasının farklı coğrafyalardan eserlerle birlikte incelenmesine ve giyim, kimlik ve toplumsal statü ilişkisi üzerinden yeni bir bilimsel bağlamda ele alınmasına imkân sağlıyor. Sergi, Antik Çağ'daki giyim alışkanlıklarını günümüzde moda, kimlik ve görsel temsil üzerine yürütülen tartışmalarla da ilişkilendiriyor. Böylece moda ile güç arasındaki ilişkinin tarihsel kökenlerine dikkat çekiliyor.

Roma dönemine ait mermer heykeller serginin dikkat çeken eserleri arasında bulunuyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) SERGİYE BİLİMSEL YAYIN VE ETKİNLİKLER EŞLİK EDECEK Sergi kapsamında küratör Dr. Cecilie Brøns ve müze editörü Anna Manly editörlüğünde Danca ve İngilizce kapsamlı, hakemli bir bilimsel yayın hazırlanıyor. Uluslararası akademisyenlerin katkı sunduğu 12 bölümden oluşan yayında, Roma heykel sanatında giyim ve kimlik konusu farklı yönleriyle ele alınacak. Sergi süresince eğitim programları, rehberli turlar, konferanslar, disiplinler arası etkinlikler ve sesli rehber uygulamalarının yanı sıra moda tasarımcıları ve yayın kuruluşlarıyla iş birlikleri de planlanıyor.

Arkeolojik tekstiller ve takılar Roma'nın giyim anlayışına ışık tutuyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) KÜLTÜR VARLIKLARININ İADESİ YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları topraklara dönmesi, yalnızca geçmişte yaşanan bir haksızlığın giderilmesini değil, aynı zamanda kurumlar arasında güvene dayalı yeni bir iş birliği döneminin başlamasını da mümkün kılıyor. Septimius Severus başının iadesinin ardından gelişen bu süreç de iadelerin bilimsel çalışmalar, sergiler, eser ödünçleri ve kültürel değişimlerle kalıcı ve karşılıklı bir iş birliğine dönüşebileceğinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.