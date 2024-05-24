Dejavu Ne Demek? Dejavu Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Dejavu kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

DEJA VU NE DEMEK?

Déjà vu, Fransızca bir terim olup "zaten görüldü" anlamına gelir. Genellikle daha önce yaşanmadığı halde, bir olay veya durumu daha önce yaşamış olduğunuz hissini tanımlar. Bu his, kişinin o anı daha önce deneyimlediğine dair güçlü bir duygu yaşamasına neden olur. Déjà vu, psikoloji ve nöroloji alanlarında araştırılan bir fenomendir ve genellikle sağlıklı bireylerde görülür, ancak bazen nörolojik durumlarla da ilişkilendirilebilir.

DEJAVU TDK SÖZLÜK ANLAMI