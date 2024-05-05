PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Mükerrer Ne Demek? Mükerrer Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mükerrer ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Mükerrer kelimesi ve anlamı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 23:38 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 23:38
Mükerrer Ne Demek? Mükerrer Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mükerrer kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

MÜKERRER NE DEMEK?

"Mükerrer" kelimesi Türkçede "tekrarlanan" veya "çoklu" anlamlarına gelir. Haber yapmak için kullanıldığında, haberin bir kez önce yayınlanmış veya bir başka kaynaktan alınmış olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, "Mükerrer haberlerle dikkatli olunmalı, doğrulukları teyit edilmelidir" şeklinde bir ifade kullanılabilir. Bu, bir haberin birden fazla kaynaktan alınmış veya daha önce yayınlanmış olduğunu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtir.

MÜKERRER TDK SÖZLÜK ANLAMI

► tekrarlı


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA