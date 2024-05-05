Mükerrer Ne Demek? Mükerrer Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mükerrer kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

MÜKERRER NE DEMEK?

"Mükerrer" kelimesi Türkçede "tekrarlanan" veya "çoklu" anlamlarına gelir. Haber yapmak için kullanıldığında, haberin bir kez önce yayınlanmış veya bir başka kaynaktan alınmış olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, "Mükerrer haberlerle dikkatli olunmalı, doğrulukları teyit edilmelidir" şeklinde bir ifade kullanılabilir. Bu, bir haberin birden fazla kaynaktan alınmış veya daha önce yayınlanmış olduğunu ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini belirtir.

MÜKERRER TDK SÖZLÜK ANLAMI

► tekrarlı



