Metafor Ne Demek? Metafor Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Metafor kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

METAFOR NE DEMEK?

Metafor, kelime ya da ifadelerin somut anlamlarının ötesinde soyut bir kavramı ifade etmek için kullanılmasıdır. Örneğin "O bir güneş gibidir, herkesi aydınlatır" ifadesinde, kişi güneşle değil, ışık saçan bir varlıkla karşılaştırılmıştır. Bu, kişinin ışık saçan bir varlık olduğunu değil, etrafındakileri aydınlattığını ifade eder.

Metaforun günlük hayattaki kullanımı da oldukça yaygındır. Örneğin, "zorlu bir sınavı geçmek Everest'i tırmanmaktan daha zordur" ifadesinde, sınavın zorluğu Everest dağına tırmanmaya benzetilmiştir.

Metafor, dilin gücünü ve esnekliğini gösteren önemli bir kavramdır. Kelimelerin sınırlarını zorlayarak yeni anlamlar kazandırır ve iletişimde derinlik sağlar. Günlük hayatta sık sık kullandığımız metaforları tanıyarak, dilin zenginliğini daha iyi anlayabiliriz.

METAFOR TDK SÖZLÜK ANLAMI