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Takva Ne Demek? Takva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Takva, dilimizde sıkça kullanılan dini ve manevi bir kavram olarak öne çıkar. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "Takva", Allah'tan korkma ve ona karşı gelmekten sakınma anlamına gelir. Bu kelime, genellikle dini metinlerde ve konuşmalarda etik ve ahlaki bir duruşu ifade eder.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 15:22 Güncelleme 23 Nisan 2024, 15:46
Takva Ne Demek? Takva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Takva, bireylerin manevi yönünü güçlendirirken, toplumun daha adil ve barışçıl bir yapıya kavuşmasına olanak tanır. Bu nedenle, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde takvanın önemi vurgulanmaya değerdir.

Takva Ne Demek?

Arapça kökenli olan "takva", İslam dininde merkezi bir yere sahiptir. Müslümanlar için takva, hayatlarını Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde sürdürme çabasıdır. Bu, sadece dini ritüelleri yerine getirmekle sınırlı değil, aynı zamanda günlük yaşamda adil, dürüst ve ahlaki olmayı da kapsar.

Takva, bireyin hem kendisi hem de çevresiyle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Takvalı bir insan, her türlü kötülükten ve haksızlıktan kaçınarak, her zaman doğru olanı yapmaya çalışır. Bu, toplum içinde saygı ve güvenin artmasına yardımcı olur ve sosyal uyumun sağlanmasına katkıda bulunur.

Takva ve Modern Yaşam

Modern dünyada takva kavramı, bireysel ve toplumsal huzuru sağlama potansiyeli nedeniyle hala geçerliliğini korumaktadır. Çoğu insan için takva, sadece dini bir gereklilik olmanın ötesinde, iyi bir insan olmanın ve etrafındakilere örnek teşkil etmenin bir yolu olarak görülür.

Takva Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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