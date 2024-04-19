Otizm Ne Demek? Otizm Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kelime olan "otizm", aslında "otizm spektrum bozukluğu"nu (OSB) ifade eder. Otizm, nörogelişimsel bir bozukluk olup, erken çocukluk döneminde ortaya çıkar ve sosyal etkileşimde, iletişimde ve davranışlarda belirgin zorluklarla karakterizedir.

OTİZM NE DEMEK?

Otizm, genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve iletişimde güçlükler, tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmin belirtileri genellikle çocukluk çağında fark edilir, ancak bazı durumlarda belirtiler daha geç yaşlarda ortaya çıkabilir.

OTİZM KELİMESİNİN ANLAMI

Otizmin spektrum bozukluğu olarak adlandırılmasının nedeni, belirtilerinin geniş bir yelpazede ve farklı şiddetlerde görülmesidir. Bu, otizm spektrumundaki her bireyin benzersiz olduğu ve belirtilerin şiddetinin ve türünün kişiden kişiye değişebileceği anlamına gelir.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşiminin rol oynadığı düşünülmektedir. Erken tanı ve erken müdahale, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırabilir ve belirtilerle başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Otizmin toplumsal farkındalığının artmasıyla birlikte, otizmli bireylere yönelik destek ve kaynaklar da artmaktadır. Bu, otizmli bireylerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine ve toplumda aktif bir şekilde yer almalarına yardımcı olur.

OTİZM TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?