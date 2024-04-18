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Komünist Ne Demek? Komünist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Komünizm, genellikle eşitlik ve ortak mülkiyet fikirleri üzerine kurulu bir sosyoekonomik sistem olarak tanımlanır. Bu sistem, toplumun sınıfsız ve devletsiz bir yapıya kavuşması gerektiğini savunur. Peki, komünist kelimesinin anlamı nedir ve Türk Dil Kurumu (TDK) bu terimi nasıl açıklıyor?

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 12:08 Güncelleme 18 Nisan 2024, 12:48
Komünist Ne Demek? Komünist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Komünist kelimesi, geniş ve derin bir tarihi ve ideolojik arka plana sahiptir. TDK tanımı, bu kelimenin Türkçede nasıl kullanıldığını öz olarak sunarken, komünizmin sosyal ve ekonomik teorileri modern dünyada hâlâ önemli tartışmaların merkezinde yer alır. Peki, komünist kelimesinin anlamı nedir ve Türk Dil Kurumu (TDK) bu terimi nasıl açıklıyor?

Komünist Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre komünist, komünizm ideolojisini benimsemiş ve bu doğrultuda politik faaliyetlerde bulunan kişilere verilen isimdir. Kelime, Fransızca "communiste" teriminden dilimize geçmiştir.

Komünist Ne Demek?

Komünist düşünce, tarih boyunca çeşitli şekillerde ortaya çıkmış, ancak modern anlamda şekillenmesi 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan "Komünist Manifesto" ile olmuştur. Bu manifestoda, Marx ve Engels, kapitalist toplum yapısının sınıf mücadeleleri sonucunda yıkılacağını ve yerine herkesin ihtiyaçlarına göre üretip, yeteneklerine göre katkı sağladığı sınıfsız bir toplum düzeninin kurulacağını öngörmüşlerdir.

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