Ziraat Banka’sından TOGG kredisi! T10X modelinde %0 faizle yeni kampanya duyuruldu

T10X fiyat listesi TOGG Kredi Kampanyaları ve Aylık Taksitler Şubat ayına özel sınırlı sayıda TOGG T10X modeli için %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Bu kampanya kapsamında 500.000 TL, 12 ay vadeli ve %0 faizle kullanılabiliyor. Kredi seçenekleri şu şekilde: Versiyon Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 500.000 TL 12 ay %0,00 41.667 TL T10X V2 500.000 TL 30 ay %2,29 25.434 TL T10X V2 650.000 TL 12 ay %0,99 58.804 TL T10X V2 650.000 TL 30 ay %2,69 35.328 TL

TOGG Satın Alırken Kaç TL Peşinat Gerekli? Örnek olarak, V2 RWD Uzun Menzil (1.830.000 TL) modelini almak isteyen bir kişi, aracın %50'sine kadar kredi çekebileceğinden 915.000 TL kredi kullanabilir.

Kalan 915.000 TL peşinat olarak ödenmelidir. Daha düşük faizli veya vade seçenekli kredilerle peşinat ve aylık ödeme miktarları değişmektedir. TOGG almak isteyenler için Ziraat Bankası'nın sunduğu özel kredi fırsatları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile uygun koşullarda finansman sağlanabiliyor.