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Ziraat Banka'sından TOGG kredisi! T10X modelinde %0 faizle yeni kampanya duyuruldu

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a sahip olmayı düşünenler için Ziraat Bankası’ndan özel taşıt kredisi fırsatı! Düşük faiz oranları ve esnek vade seçenekleriyle sunulan bu kredi kampanyası, özellikle %0 faiz avantajıyla dikkat çekiyor. Peki, TOGG almak isteyenler için ne kadar peşinat gerekiyor ve aylık taksit tutarları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 03.02.2025 19:36
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Ziraat Banka’sından TOGG kredisi! T10X modelinde %0 faizle yeni kampanya duyuruldu

TOGG hayali kuranlara müjde! Ziraat Bankası, TOGG T10X modellerine özel avantajlı taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. %0 faiz fırsatıyla öne çıkan bu kampanya, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle TOGG almak isteyenler için önemli bir finansman desteği sunuyor.

Ziraat Bankası duyurusuZiraat Bankası duyurusu

TOGG T10X Fiyatları

TOGG T10X modellerinin fiyatları şu şekilde:

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Araç fiyatlarına ek olarak çeşitli donanım paketleri de sunuluyor. Örneğin, 19 inç jantlar 30.000 TL, teknoloji ve konfor paketi 35.000 TL, kış paketi ise 20.000 TL olarak listeleniyor.

Fiyat tablosuFiyat tablosu

TOGG Taşıt Kredisi Şartları

Ziraat Bankası, TOGG için özel taşıt kredisi kampanyası hazırladı. Bu kapsamda, yerli üretim elektrikli araçlara özel fatura değerine göre kredi kullanım oranları belirleniyor:

  • 0 - 1.600.000 TL aralığındaki araçlar için değerin %70'ine kadar kredi, 48 ay vade ile kullanılabiliyor.
  • 1.600.001 - 3.000.000 TL aralığında ise aracın fatura değerinin %50'sine kadar kredi, 36 ay vade ile sunuluyor.

Bu durumda, en düşük fiyatlı V1 RWD Standart Menzil (1.440.000 TL) modeli için 1.008.000 TL kredi çekilebilir ve kalan 432.000 TL peşinat olarak ödenmelidir.
Daha yüksek fiyatlı modellerde peşinat miktarı artmaktadır.

T10X fiyat listesiT10X fiyat listesi

TOGG Kredi Kampanyaları ve Aylık Taksitler

Şubat ayına özel sınırlı sayıda TOGG T10X modeli için %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Bu kampanya kapsamında 500.000 TL, 12 ay vadeli ve %0 faizle kullanılabiliyor.

Kredi seçenekleri şu şekilde:

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2500.000 TL12 ay%0,0041.667 TL
T10X V2500.000 TL30 ay%2,2925.434 TL
T10X V2650.000 TL12 ay%0,9958.804 TL
T10X V2650.000 TL30 ay%2,6935.328 TL

TOGG Satın Alırken Kaç TL Peşinat Gerekli?

Örnek olarak, V2 RWD Uzun Menzil (1.830.000 TL) modelini almak isteyen bir kişi, aracın %50'sine kadar kredi çekebileceğinden 915.000 TL kredi kullanabilir.
Kalan 915.000 TL peşinat olarak ödenmelidir.

Daha düşük faizli veya vade seçenekli kredilerle peşinat ve aylık ödeme miktarları değişmektedir. TOGG almak isteyenler için Ziraat Bankası'nın sunduğu özel kredi fırsatları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile uygun koşullarda finansman sağlanabiliyor.

Fotoğraflar: TOGGFotoğraflar: TOGG

Sonuç: TOGG İçin Ödeme Planı Nasıl Olmalı?

TOGG sahibi olmak isteyenler için banka kredisi önemli bir alternatif sunuyor. Faizsiz kredi kampanyası ile 500.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanabilirken, kalan tutar için farklı kredi seçenekleri değerlendirilebilir.
En az 432.000 TL peşinat ile TOGG sahibi olmak mümkün. Ancak, araç fiyatı ve kredi tutarı arttıkça peşinat da yükselmektedir.

📌 Öneri: TOGG almak isteyenler için faizsiz 500.000 TL kredi avantajı Şubat ayı için sınırlı sayıda sunulduğundan, kampanya bitmeden değerlendirmek faydalı olacaktır.

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