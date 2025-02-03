Ziraat Banka’sından TOGG kredisi! T10X modelinde %0 faizle yeni kampanya duyuruldu

TOGG hayali kuranlara müjde! Ziraat Bankası, TOGG T10X modellerine özel avantajlı taşıt kredisi kampanyasını duyurdu. %0 faiz fırsatıyla öne çıkan bu kampanya, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle TOGG almak isteyenler için önemli bir finansman desteği sunuyor.
TOGG T10X modellerinin fiyatları şu şekilde:
Araç fiyatlarına ek olarak çeşitli donanım paketleri de sunuluyor. Örneğin, 19 inç jantlar 30.000 TL, teknoloji ve konfor paketi 35.000 TL, kış paketi ise 20.000 TL olarak listeleniyor.
Ziraat Bankası, TOGG için özel taşıt kredisi kampanyası hazırladı. Bu kapsamda, yerli üretim elektrikli araçlara özel fatura değerine göre kredi kullanım oranları belirleniyor:
Bu durumda, en düşük fiyatlı V1 RWD Standart Menzil (1.440.000 TL) modeli için 1.008.000 TL kredi çekilebilir ve kalan 432.000 TL peşinat olarak ödenmelidir.
Daha yüksek fiyatlı modellerde peşinat miktarı artmaktadır.
Şubat ayına özel sınırlı sayıda TOGG T10X modeli için %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Bu kampanya kapsamında 500.000 TL, 12 ay vadeli ve %0 faizle kullanılabiliyor.
Kredi seçenekleri şu şekilde:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|500.000 TL
|12 ay
|%0,00
|41.667 TL
|T10X V2
|500.000 TL
|30 ay
|%2,29
|25.434 TL
|T10X V2
|650.000 TL
|12 ay
|%0,99
|58.804 TL
|T10X V2
|650.000 TL
|30 ay
|%2,69
|35.328 TL
Örnek olarak, V2 RWD Uzun Menzil (1.830.000 TL) modelini almak isteyen bir kişi, aracın %50'sine kadar kredi çekebileceğinden 915.000 TL kredi kullanabilir.
Kalan 915.000 TL peşinat olarak ödenmelidir.
Daha düşük faizli veya vade seçenekli kredilerle peşinat ve aylık ödeme miktarları değişmektedir. TOGG almak isteyenler için Ziraat Bankası'nın sunduğu özel kredi fırsatları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile uygun koşullarda finansman sağlanabiliyor.
TOGG sahibi olmak isteyenler için banka kredisi önemli bir alternatif sunuyor. Faizsiz kredi kampanyası ile 500.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlanabilirken, kalan tutar için farklı kredi seçenekleri değerlendirilebilir.
En az 432.000 TL peşinat ile TOGG sahibi olmak mümkün. Ancak, araç fiyatı ve kredi tutarı arttıkça peşinat da yükselmektedir.
📌 Öneri: TOGG almak isteyenler için faizsiz 500.000 TL kredi avantajı Şubat ayı için sınırlı sayıda sunulduğundan, kampanya bitmeden değerlendirmek faydalı olacaktır.