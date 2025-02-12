Türkiye’den büyük gözdağı! Düşman uçağını 12’den vurdu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, gerçekleştirilen atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu önemli gelişmeyi duyurarak, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kritik bir aşamanın daha başarıyla geçildiğini belirtti.
"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ"
Bakan Kacır, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi." ifadelerini kullandı.
🔎 SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'DEN STRATEJİK VURGU
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Gökdoğan'ın, Türkiye'nin hava hakimiyeti ve caydırıcılığı için büyük bir adım olduğunu vurguladı.
📌 GÖKDOĞAN FÜZESİ NEDİR?
🔹 Gökdoğan, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, havadan havaya görüş ötesi (BVRAAM) füze kategorisinde yer alan, yerli ve milli bir silahtır.
🔹 Hedefi uzun menzilden etkili şekilde vurabilme kapasitesine sahiptir.
🔹 Modern radar güdümleme teknolojisi ile donatılmış olup, yüksek manevra kabiliyeti sunar.
🔹 Milli savaş uçağı KAAN ve F-16 uçaklarında kullanılabilecek şekilde geliştirilmektedir.