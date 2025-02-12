Türkiye’den büyük gözdağı! Düşman uçağını 12’den vurdu

Prof. Dr. Haluk Görgün'ün paylaşımı

📌 GÖKDOĞAN FÜZESİ NEDİR?

🔹 Gökdoğan, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, havadan havaya görüş ötesi (BVRAAM) füze kategorisinde yer alan, yerli ve milli bir silahtır.

🔹 Hedefi uzun menzilden etkili şekilde vurabilme kapasitesine sahiptir.

🔹 Modern radar güdümleme teknolojisi ile donatılmış olup, yüksek manevra kabiliyeti sunar.

🔹 Milli savaş uçağı KAAN ve F-16 uçaklarında kullanılabilecek şekilde geliştirilmektedir.