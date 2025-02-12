Çelik Kubbe’de sona doğru! ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı | Çelik Kubbe neden önemli?

Takvim Foto Arşiv HER YIL YÜZDE 30 BÜYÜME

Savunma ihracatının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayan İkinci, "Ülkemizin uluslararası savunma ihracatını artırmak için geliştirilmesi gereken stratejileri tartışıyoruz. 2024 yılı, ROKETSAN için de oldukça başarılı geçti. Sadece bu yıl içinde 1 milyar dolardan fazla ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki süreçte ROKETSAN'ın ihracatı hızla artacak.

Takvim Foto Arşiv Şu an ROKETSAN, dolar bazında her yıl yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydediyor. Bu büyümenin ihracatla birleşmesiyle birlikte uluslararası pazarda hak ettiği konuma hızla ulaşacak" dedi. HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDE TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

SAbah'ta yer alan habere göre, Hava savunma sistemlerinin birçok ülkenin ulaşmayı hedeflediği karmaşık sistemler olduğunu belirten Murat İkinci, "Türkiye, kendi hava savunma sistemlerini hayata geçirmiş ve sahada başarıyla kullanmaya başlamış bir ülke konumunda. Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füzesi, alçak ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, yüksek irtifada ise SİPER hava savunma sistemi başarıyla kullanılıyor" dedi.

Takvim Foto Arşiv Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava savunma sisteminin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten İkinci, Çelik Kubbe'nin komplike bir hava savunma sistemi olduğunu belirterek, "Bu sistem yalnızca anavatanımızı değil, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyan Mavi Vatan'ı da savunacak. Özellikle gemilerimizin üzerindeki hava savunma sistemleriyle birlikte MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) sayesinde milli füzelerin entegre edilmesi, Çelik Kubbe'nin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak.

Takvim Foto Arşiv ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlar işbirliği içinde çalışıyor. En kısa sürede Çelik Kubbe tamamlanarak değişen tehditlere karşı zamanla kabiliyetleri artırılacak" dedi. ÇELİK KUBBE NEDEN ÖNEMLİ?

Çelik Kubbe, dizayn felsefesi ve stratejik çerçevesi gereği tam anlamıyla "zeitgeist"ı yani zamanın ruhunu yansıtır. Sistemin askeri mahiyetini anlamak için tehdit ortamını ayrıntılı olarak değerlendirmekte fayda var. Rusya-Ukrayna savaşında müşahede ettiğimiz trendler, balistik füzeler ve seyir füzelerinin insansız hava sistemleriyle birlikte, aynı taarruz paketi içinde kullanımının ne kadar tehlikeli sonuçları olabileceğini gösterdi. Üstelik savaşın her iki tarafı da sansasyonel başarılar elde etti. Ukrayna dahi, kısıtlı imkanlarıyla Tataristan Alabuga'da bulunan ve Şahid kamikaze dronlarını üreten Rus-İran SİHA müşterek tesisini, insansız olacak şekilde modifiye edilen bir hobi uçağıyla vurdu.