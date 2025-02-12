Çelik Kubbe’de sona doğru! ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci açıkladı | Çelik Kubbe neden önemli?

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.
7 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI
Savunma ihracatı stratejilerinin ele alındığı toplantıda konuşan İkinci, geçen yılın savunma sanayii açısından başarılı bir ihracat dönemi olduğunu belirtti.
2024'ü 7 milyar doların üzerindeki ihracat rakamı ile tamamlandıklarını belirten İkinci, "Bu rakamın kısa süre içinde 10, hatta 20 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
HER YIL YÜZDE 30 BÜYÜME
Savunma ihracatının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayan İkinci, "Ülkemizin uluslararası savunma ihracatını artırmak için geliştirilmesi gereken stratejileri tartışıyoruz.
2024 yılı, ROKETSAN için de oldukça başarılı geçti. Sadece bu yıl içinde 1 milyar dolardan fazla ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu da gösteriyor ki önümüzdeki süreçte ROKETSAN'ın ihracatı hızla artacak.
Şu an ROKETSAN, dolar bazında her yıl yüzde 30'un üzerinde büyüme kaydediyor. Bu büyümenin ihracatla birleşmesiyle birlikte uluslararası pazarda hak ettiği konuma hızla ulaşacak" dedi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDE TÜRKİYE'NİN BAŞARISI
SAbah'ta yer alan habere göre, Hava savunma sistemlerinin birçok ülkenin ulaşmayı hedeflediği karmaşık sistemler olduğunu belirten Murat İkinci, "Türkiye, kendi hava savunma sistemlerini hayata geçirmiş ve sahada başarıyla kullanmaya başlamış bir ülke konumunda.
Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füzesi, alçak ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, yüksek irtifada ise SİPER hava savunma sistemi başarıyla kullanılıyor" dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava savunma sisteminin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten İkinci, Çelik Kubbe'nin komplike bir hava savunma sistemi olduğunu belirterek, "Bu sistem yalnızca anavatanımızı değil, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyan Mavi Vatan'ı da savunacak.
Özellikle gemilerimizin üzerindeki hava savunma sistemleriyle birlikte MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) sayesinde milli füzelerin entegre edilmesi, Çelik Kubbe'nin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak.
ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlar işbirliği içinde çalışıyor. En kısa sürede Çelik Kubbe tamamlanarak değişen tehditlere karşı zamanla kabiliyetleri artırılacak" dedi.
ÇELİK KUBBE NEDEN ÖNEMLİ?
Çelik Kubbe, dizayn felsefesi ve stratejik çerçevesi gereği tam anlamıyla "zeitgeist"ı yani zamanın ruhunu yansıtır. Sistemin askeri mahiyetini anlamak için tehdit ortamını ayrıntılı olarak değerlendirmekte fayda var. Rusya-Ukrayna savaşında müşahede ettiğimiz trendler, balistik füzeler ve seyir füzelerinin insansız hava sistemleriyle birlikte, aynı taarruz paketi içinde kullanımının ne kadar tehlikeli sonuçları olabileceğini gösterdi. Üstelik savaşın her iki tarafı da sansasyonel başarılar elde etti. Ukrayna dahi, kısıtlı imkanlarıyla Tataristan Alabuga'da bulunan ve Şahid kamikaze dronlarını üreten Rus-İran SİHA müşterek tesisini, insansız olacak şekilde modifiye edilen bir hobi uçağıyla vurdu.
Bir diğer kritik örnek, İran'ın 13 Nisan 2024'te İsrail'e düzenlediği taarruzdur. İsrail, ABD liderliğindeki bir koalisyonun katkıları ve kimi bölge devletlerinin hava sahalarını açmasıyla saldırıyı büyük yara almadan atlatsa da İran'ın 24 saat içinde icra ettiği geniş çaplı bir füze ve dron taaruzunu akamete uğratmanın kümülatif bedeli bir milyar doların üzerinde oldu. Üstelik, F-35I savaş uçaklarına ev sahipliği yapan Nevatim Hava Üssü gibi kritik hedefler de vurulabilirdi. Zira, füzeler ve SİHA'lar söz konusu olduğunda, savunma yapan tarafın her bir angajmanda, taarruz edeninse tek bir angajmanda başarılı olması gerekliliği ön plana çıkacaktır. Özetle, 21. yüzyılın ilk yarısından öğrenilen dersler, bundan sonra hava tehditlerinin, asimetrik niteliklerinin ve yıkıcılıklarının yüksek olacağını gözler önüne serdi.
Son olarak, 2 hususun altını çizmekte yarar var. Türk savunma sanayi, halihazırda, alçak irtifadan orta ve yüksek irtifaya kadar hava soluyan hedeflere karşı milli çözümler geliştirdi. Öte yandan, balistik füze savunmasının henüz yalnız milli imkanlarla karşılanması mümkün değil. Dolayısıyla Çelik Kubbe'nin balistik füze savunmasında yurt dışı tedarik süreçlerinin gündeme gelip gelmeyeceği önemli. Halihazırda Avrupa ve ABD olmak üzere iki farklı kaynaktan alım yapılabilir. İkincisi, Ukrayna'dan öğrenilen dersler, SİHA'ların, diğer SİHA'lara karşı etkin bir savunma sistemi haline geldiğini gösteriyor. Dronlar, Türk savunma sanayinin en aktif olduğu segmentlerin başında geliyor. Çelik Kubbe'nin bir SİHA avcısı SİHA boyutunun da olması şaşırtıcı olmayacaktır.