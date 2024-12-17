Şakir Paşa Ailesi dizisinde gerçek hayatta kimler var? Şakir Paşa Ailesi oyuncu kadrosu! Hakiye Koral, Aliye Berger, Halikarnas Balıkçısı...

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR? GERÇEK HİKAYE Mİ?

Hikayesi 1912 yılında başlayan dizi, Osmanlı'nın en sıra dışı ailelerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi'nin yaşamına odaklanıyor. Aile, sadece kendi döneminde değil, Türk sanat ve edebiyat tarihine damgasını vuran önemli isimleriyle tanınıyor. Dizide; Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi ailenin sanat dünyasına kazandırdığı isimlerin hayatlarından kesitler de izleyiciyle buluşacak.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşi ile birlikte Büyükada'ya dönüşü, aile fertlerinin yaşamlarını köklü bir değişime sürükler. İlişkiler, sırlar ve skandallarla örülü bu hikaye, görkemli bir atmosfer eşliğinde anlatılıyor. Yapım, gerçek bir hikayeden esinlenerek hazırlanmış olmasıyla da dikkat çekiyor.