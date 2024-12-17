Şakir Paşa Ailesi dizisinde gerçek hayatta kimler var? Şakir Paşa Ailesi oyuncu kadrosu! Hakiye Koral, Aliye Berger, Halikarnas Balıkçısı...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Türk sanat tarihinin önemli isimlerini konu ediniyor. Osmanlı dönemi paşalarından Şakir Paşa ve ailesinin hayatına odaklanan dizide, gerçek karakterler ve aile bireyleri ön plana çıkıyor.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ GERÇEK HAYATTAN TANINMIŞ KİMLER VAR?
Şakir Paşa: Ailenin reisi olan Şakir Paşa, Osmanlı döneminde önemli bir devlet adamıydı. Dizide bu karakteri Fırat Tanış canlandırıyor.
İsmet Hanım: Şakir Paşa'nın eşi ve ailenin güçlü annesi olan İsmet Hanım'ı, başarılı oyuncu Vahide Perçin canlandırıyor.
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı): Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Cevat Şakir, "Halikarnas Balıkçısı" mahlasıyla tanınır. Dizide bu karaktere Cem Yiğit Üzümoğlu hayat veriyor.
Hakkiye ( Yağmur Başkurt ) Hakkiye, ailenin eleştirel ve açık sözlü büyük kızı. Doğruları söylemekten çekinmeyen bir yapıya sahip. Cevat'ın sorumsuzluklarını ve ailenin onun hatalarına gösterdiği hoşgörüyü eleştirirken, adalet duygusuyla hareket ediyor. Bir anne, bir eş ve bir evlat rollerini içgüdüsel olarak değil, bir vazifenin gerektirdiği gibi yürütüyor. Ancak bu özellikleri, onun zaman zaman yalnız ve anlaşılmamış hissetmesine neden oluyor.
Fahrelnisa Zeid: Modern resmin ustalarından olan Fahrelnisa Zeid, ailenin sanatçı fertlerinden biridir. Bu karakteri Zeynep Ebrar Karaca canlandırıyor.
Aliye Berger: Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı olan Aliye Berger, dizide Azra Aksu tarafından canlandırılıyor.
Füreya Koral: İlk Türk seramik sanatçısı olarak bilinen Füreya Koral'ın gençliğini dizide Nilsu Berfin Aktaş canlandırıyor.
Dizide ayrıca, ailenin diğer üyeleri ve çevresindeki kişileri canlandıran şu oyuncular yer alıyor:
Sara Hanım: Devrim Yakut
Aniesi: Denise Capezza
Ayşe: Nilsu Berfin Aktaş
Sümbül: Helin Kandemir
Hakkiye: Yağmur Başkurt
Asım: Onur Durmaz
Hikayesi 1912 yılında başlayan dizi, Osmanlı'nın en sıra dışı ailelerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi'nin yaşamına odaklanıyor. Aile, sadece kendi döneminde değil, Türk sanat ve edebiyat tarihine damgasını vuran önemli isimleriyle tanınıyor. Dizide; Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi ailenin sanat dünyasına kazandırdığı isimlerin hayatlarından kesitler de izleyiciyle buluşacak.
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşi ile birlikte Büyükada'ya dönüşü, aile fertlerinin yaşamlarını köklü bir değişime sürükler. İlişkiler, sırlar ve skandallarla örülü bu hikaye, görkemli bir atmosfer eşliğinde anlatılıyor. Yapım, gerçek bir hikayeden esinlenerek hazırlanmış olmasıyla da dikkat çekiyor.
Dizi için özel olarak Büyükada'daki tarihi köşk ve çevresi yeniden tasarlandı. 1200 metrekarelik alanda kurulan set, dönemin atmosferini en iyi şekilde yansıtmak adına büyük bir özenle hazırlandı. 44 kişilik bir ekip, duvar kağıtlarından mobilyalara kadar tüm detayları dönemine uygun şekilde üretti.