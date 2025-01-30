O isim yine zirvede! 2024’te de dünyanın en çok satan otomobil markası açıklandı

Küresel otomobil satışları 2024 yılında da büyük çekişmelere sahne oldu. Dev markalar rekabet ederken, liderlik koltuğunu bırakmayan marka, tüm zorluklara rağmen zirvedeki yerini korudu. Ancak bu yıl dikkat çeken detaylardan biri, Çin pazarındaki satış düşüşü ve tamamen elektrikli araçlara olan sınırlı ilgi oldu. Yine de, hibrit modellerle büyük başarı elde eden bu marka, sektördeki hakimiyetini sürdürmeyi başardı.
Toyota Grubu'na (Toyota, Daihatsu ve Hino Motors) ait satışlar %3,7 oranında azalma gösterse de, 10,8 milyon adetlik satışla sektörün en büyük markası olmaya devam etti.
Toyota ve Lexus markalarının satışları da %1,4 düşerek 10,2 milyon adete geriledi. Buna rağmen Toyota, Volkswagen Grubu'nu (9,24 milyon satış) geride bırakarak liderliğini sürdürdü.
Toyota'nın en büyük sorunlarından biri Çin'deki satış düşüşü oldu. Şirket, Çin'de %6,9'luk bir gerileme yaşadığını açıkladı.
🔹 Çinli otomobil üreticileri, özellikle BYD ve diğer yerli markalar, uygun fiyatlı elektrikli araç modelleriyle pazarı domine etmeye başladı.
🔹 Toyota'nın Çin'deki satışlarının düşmesi, bölgedeki rekabetin ne kadar arttığını gösteriyor.
Toyota, hibrit teknolojisine olan yatırımlarıyla güçlü kalmaya devam ediyor.
✅ 2024'te Toyota'nın toplam araç satışlarının %40,8'ini hibrit modeller oluşturdu.
❌ Buna karşın, tam elektrikli araçların payı yalnızca %1,4 seviyesinde kaldı.
Bu durum, Toyota'nın elektrikli araç pazarına tam anlamıyla girmekte temkinli davrandığını ve hala hibrit modellere odaklandığını gösteriyor.
Toyota CEO'su Koji Sato, gelecekte hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlara odaklanacaklarını belirtti. Şirketin hedefleri:
🚀 2030'a kadar yıllık 3,5 milyon adet elektrikli araç satışı yapmak
🚀 Daha fazla hibrit model geliştirerek, pazardaki liderliğini sürdürmek