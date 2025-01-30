O isim yine zirvede! 2024’te de dünyanın en çok satan otomobil markası açıklandı

Küresel otomobil satışları 2024 yılında da büyük çekişmelere sahne oldu. Dev markalar rekabet ederken, liderlik koltuğunu bırakmayan marka, tüm zorluklara rağmen zirvedeki yerini korudu. Ancak bu yıl dikkat çeken detaylardan biri, Çin pazarındaki satış düşüşü ve tamamen elektrikli araçlara olan sınırlı ilgi oldu. Yine de, hibrit modellerle büyük başarı elde eden bu marka, sektördeki hakimiyetini sürdürmeyi başardı.

Fotoğraflar: AA

📉 TOYOTA'NIN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Toyota Grubu'na (Toyota, Daihatsu ve Hino Motors) ait satışlar %3,7 oranında azalma gösterse de, 10,8 milyon adetlik satışla sektörün en büyük markası olmaya devam etti.

Toyota ve Lexus markalarının satışları da %1,4 düşerek 10,2 milyon adete geriledi. Buna rağmen Toyota, Volkswagen Grubu'nu (9,24 milyon satış) geride bırakarak liderliğini sürdürdü.

ÇİN PAZARINDA BÜYÜK KAYIP

Toyota'nın en büyük sorunlarından biri Çin'deki satış düşüşü oldu. Şirket, Çin'de %6,9'luk bir gerileme yaşadığını açıkladı.

🔹 Çinli otomobil üreticileri, özellikle BYD ve diğer yerli markalar, uygun fiyatlı elektrikli araç modelleriyle pazarı domine etmeye başladı.

🔹 Toyota'nın Çin'deki satışlarının düşmesi, bölgedeki rekabetin ne kadar arttığını gösteriyor.