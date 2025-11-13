Merkür Bu Kez Yay Burcunda Geri Gidiyor! 2025 Retrosu İçin Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Merkür retrosu 9 Kasım'da başladı . Üç haftalık geri hareket süreci 29 Kasım 2025'te sona erecek . Bu süreç boyunca astroloji yorumlarında dikkat edilmesi önerilen başlıklar öne çıkıyor.

Kasım ayında başlayan bu geri hareket 29 Kasım 2025 tarihinde sona erecek . Yaklaşık 20 gün süren bu süreç, yılın son astrolojik duraklamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Retro bitişiyle birlikte iletişim ve planlamalarda daha akıcı bir dönemin başlayacağı öngörülüyor.

Astrologlara göre Merkür'ün geri harekete geçtiği dönemlerde özellikle sözlü ve yazılı iletişimde karışıklıklar, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yaşanabiliyor.

2025 yılının son Merkür retrosu Kasım ayıyla birlikte etkisini gösterdi. Gökyüzü verilerine göre Merkür, 9 Kasım Pazar günü geri harekete geçti . Yay burcunda başlayan bu retro, gündelik hayatta iletişimden ulaşıma, teknolojik aletlerden kişisel planlamalara kadar çeşitli alanlarda aksamalara neden olabiliyor.

RETRO NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Astrolojide "retrograd" olarak adlandırılan geri hareket, bir gezegenin Dünya'dan bakıldığında ters yönde ilerliyormuş gibi görünmesi anlamına geliyor. Bilimsel olarak gezegenler geri gitmez; bu tamamen yörünge hızlarındaki farklılıklardan oluşan bir optik yanılsamadır. Ancak astrolojik yorumlarda bu dönemler enerjisel olarak etkili kabul ediliyor.

Merkür, iletişimin, bilişsel süreçlerin, ticaretin ve seyahatin temsilcisi sayıldığı için geri hareketi gündelik yaşamda daha çok hissedildiği belirtiliyor.

BU DÖNEMDE NELER YAŞANABİLİR?

Astrologların yorumlarına göre 2025 Kasım retro döneminde öne çıkan başlıklar şöyle değerlendiriliyor: