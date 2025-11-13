Kadraj İkon Merkür Bu Kez Yay Burcunda Geri Gidiyor! 2025 Retrosu İçin Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Merkür Bu Kez Yay Burcunda Geri Gidiyor! 2025 Retrosu İçin Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Gökyüzündeki hareketlilik yeniden gündemde. Merkür’ün geri harekete geçmesiyle birlikte yüz binlerce kişi “Merkür retrosu ne zaman bitecek, hayatımızı nasıl etkiliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İletişim, teknoloji, seyahat ve gündelik planları etkilediği belirtilen retro dönemi Kasım ayının en çok konuşulan astroloji konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 20:07
Merkür Bu Kez Yay Burcunda Geri Gidiyor! 2025 Retrosu İçin Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Merkür retrosu 9 Kasım'da başladı. Üç haftalık geri hareket süreci 29 Kasım 2025'te sona erecek. Bu süreç boyunca astroloji yorumlarında dikkat edilmesi önerilen başlıklar öne çıkıyor.

MERKÜR RETROSU 2025: BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

2025 yılının son Merkür retrosu Kasım ayıyla birlikte etkisini gösterdi. Gökyüzü verilerine göre Merkür, 9 Kasım Pazar günü geri harekete geçti. Yay burcunda başlayan bu retro, gündelik hayatta iletişimden ulaşıma, teknolojik aletlerden kişisel planlamalara kadar çeşitli alanlarda aksamalara neden olabiliyor.

Astrologlara göre Merkür'ün geri harekete geçtiği dönemlerde özellikle sözlü ve yazılı iletişimde karışıklıklar, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yaşanabiliyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Kasım ayında başlayan bu geri hareket 29 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Yaklaşık 20 gün süren bu süreç, yılın son astrolojik duraklamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Retro bitişiyle birlikte iletişim ve planlamalarda daha akıcı bir dönemin başlayacağı öngörülüyor.

RETRO NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Astrolojide "retrograd" olarak adlandırılan geri hareket, bir gezegenin Dünya'dan bakıldığında ters yönde ilerliyormuş gibi görünmesi anlamına geliyor. Bilimsel olarak gezegenler geri gitmez; bu tamamen yörünge hızlarındaki farklılıklardan oluşan bir optik yanılsamadır. Ancak astrolojik yorumlarda bu dönemler enerjisel olarak etkili kabul ediliyor.

Merkür, iletişimin, bilişsel süreçlerin, ticaretin ve seyahatin temsilcisi sayıldığı için geri hareketi gündelik yaşamda daha çok hissedildiği belirtiliyor.

BU DÖNEMDE NELER YAŞANABİLİR?

Astrologların yorumlarına göre 2025 Kasım retro döneminde öne çıkan başlıklar şöyle değerlendiriliyor:

İletişimde Aksaklıklar

Yay burcunda gerçekleşen retro nedeniyle konuşmalarda abartılı ifadeler, yanlış anlama ve aceleci kararlar gündeme gelebiliyor. E-postalar, mesajlar veya sözlü iletişimde kontrol gerekebiliyor.

Seyahat Planlarında Gecikmeler

Ulaşım araçlarıyla ilgili aksaklıklar, biletleme hataları veya yolculuk gecikmeleri bu dönemde artabiliyor. Uzun yolculuk planlarının tekrar gözden geçirilmesi öneriliyor.

Teknolojik Arızalar

Telefon, bilgisayar ve diğer dijital cihazlarda beklenmedik sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Veri yedekleme ve cihaz güncellemeleri retro dönemlerinde sıkça gündeme geliyor.

Eski Konuların Gündeme Gelmesi

Astrolojik yorumlara göre, geçmişte çözülmemiş bazı meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem aynı zamanda eski dostlarla teması artıran bir enerji taşıyor.

YAY BURCUNDA RETRO: 2025'İN ETKİLERİ

2025 retro döneminin Yay burcunda başlaması, özellikle özgürlük, seyahat, eğitim ve inanç temalarını öne çıkarıyor. Yay enerjisinin aceleci ve direkt yapısı nedeniyle düşünmeden yapılan paylaşımlar veya aşırı iddialı söylemler gündelik ilişkileri etkileyebiliyor.

Astroloji uzmanları, bu dönemi daha kontrollü ve temkinli geçirmenin, retro etkilerini azaltabileceğini belirtiyor.

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025 Kasım retrosu toplamda 20 gün boyunca devam edecek. Retro, 29 Kasım'da sona erdiğinde yılın iletişim akışı açısından daha sakin bir dönemi başlayacak.

