Kış saati uygulaması 2025 son durum: Bu yıl saatler geri alınacak mı, geceler ne zaman uzayacak?

Havaların erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulaması tartışmaları yeniden alevlendi. Avrupa ülkeleri ekim sonunda saatleri bir saat geri alırken, Türkiye'de 2016'da yürürlüğe giren düzenleme ile bu uygulamaya son verildi.

Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son verildi. 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı kararla birlikte, her yıl ekim ayının sonunda yapılan bir saat geri alma uygulaması kaldırıldı .

Bunun yerine tüm yurtta gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Yani Türkiye, her yıl boyunca GMT+3 saat diliminde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla 2025 yılında da saatler geri alınmayacak.

Avrupa ülkelerinde ise kış ve yaz saati uygulaması devam ediyor. Ekim sonunda Avrupa'da saatler bir saat geri alınacak ancak Türkiye bu değişime katılmayacak.