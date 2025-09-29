Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Bilim insanları soğan doğramanın doğru yolunu buldu: Gözyaşsız kesmenin sırrı

Bilim insanları soğan doğramanın doğru yolunu buldu: Gözyaşsız kesmenin sırrı

Gözleri yaşartan soğan doğrama işlemi, hem ev aşçıları hem de profesyonel şefler için en yaygın mutfak sorunlarından biri.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 19:27
İngiltere'den Şef Ian Sutton ve bilim insanlarının açıkladığı yöntemler, bu sorunu ortadan kaldıracak pratik çözümler sunuyor.

🧅 ŞEFİN TAVSİYELERİ: SOĞANI AĞLATMADAN DOĞRAMANIN SIRRI

Capital City College'da şeflik dersleri veren Ian Sutton'a göre en önemli adım, soğanı doğramadan önce buzdolabında soğutmak. Soğuk hava, gözleri yaşartan kükürtlü bileşiklerin salınımını yavaşlatarak kesme işlemini daha konforlu hale getiriyor.

Sutton'un önerileri:

  • Soğanı önceden soyup hava geçirmez kapta buzdolabında saklayın.

  • Keskin bir bıçak kullanın. Kör bıçaklar soğanı ezer, hücre duvarlarını parçalar ve daha fazla tahriş edici bileşik salınmasına yol açar.

  • Kök kısmı sağlam bırakın. Çünkü en yoğun kükürtlü bileşikler burada bulunur. Kök, aynı zamanda doğrama sırasında soğanın dağılmasını da engeller.

📏 MATEMATİKSEL YAKLAŞIM: EŞİT PARÇALARIN SIRRI

Washington College'dan Dr. Dylan Poulsen, soğan doğramanın matematiksel yönüne dikkat çekti. Ona göre soğanı doğru kesmek, parçaların eşit büyüklükte olmasını sağlıyor.

Dr. Poulsen'in önerisi:

  • Kesme tahtasının altında, soğanın yarıçapının yaklaşık yarısı kadar aşağıda hayali bir nokta hayal edin.

  • Bıçağınızı bu noktaya yönlendirdiğinizde parçalar daha simetrik oluyor.

Her ne kadar bu yöntem teorik olarak sonsuz katmanlara dayansa da, gerçek hayatta daha dengeli doğramalar elde etmenizi sağlayabilir.

🔬 BİLİM İNSANLARINDAN SONUÇ: YAVAŞ VE KESKİN KESİMLER

Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, soğan doğramada kesim hızı ve bıçak seçimi göz yaşarmasında kritik rol oynuyor.