Bilim insanları soğan doğramanın doğru yolunu buldu: Gözyaşsız kesmenin sırrı

📏 MATEMATİKSEL YAKLAŞIM: EŞİT PARÇALARIN SIRRI

Washington College'dan Dr. Dylan Poulsen, soğan doğramanın matematiksel yönüne dikkat çekti. Ona göre soğanı doğru kesmek, parçaların eşit büyüklükte olmasını sağlıyor.

Dr. Poulsen'in önerisi:

Kesme tahtasının altında, soğanın yarıçapının yaklaşık yarısı kadar aşağıda hayali bir nokta hayal edin.

Bıçağınızı bu noktaya yönlendirdiğinizde parçalar daha simetrik oluyor.

Her ne kadar bu yöntem teorik olarak sonsuz katmanlara dayansa da, gerçek hayatta daha dengeli doğramalar elde etmenizi sağlayabilir.