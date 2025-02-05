İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak devam edecek.

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İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, gece saatlerinde kar yağışı Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha yoğun olacak. Olası bir kar tatili kararı halinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

🌨️ İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı iki gün boyunca etkili olacak. AKOM'un verdiği bilgiye göre hava sıcaklıkları 4 derecenin altına düşerken, kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülecek. Özellikle Arnavutköy, Ataşehir ve Şile gibi yüksek kesimlerde karın yerde tutması bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün öğleden sonra kar başlayacak. Düşük semtlerde karla karışık yağmur şeklinde olurken gece saatlerinde kar yağışına dönecek. Çok yoğun bir kar yağışı olmayacak fakat 2 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabilir" dedi. Ayrıca, 13-14 Şubat tarihlerinde yeni bir kar dalgasının İstanbul'a gelmesi bekleniyor.