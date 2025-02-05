İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller! Kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak devam edecek.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarına göre, gece saatlerinde kar yağışı Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha yoğun olacak. Olası bir kar tatili kararı halinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı iki gün boyunca etkili olacak. AKOM'un verdiği bilgiye göre hava sıcaklıkları 4 derecenin altına düşerken, kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı görülecek. Özellikle Arnavutköy, Ataşehir ve Şile gibi yüksek kesimlerde karın yerde tutması bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün öğleden sonra kar başlayacak. Düşük semtlerde karla karışık yağmur şeklinde olurken gece saatlerinde kar yağışına dönecek. Çok yoğun bir kar yağışı olmayacak fakat 2 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabilir" dedi. Ayrıca, 13-14 Şubat tarihlerinde yeni bir kar dalgasının İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Alucra ilçesinde tüm okullarda, Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Alucra Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Şebinkarahisar'da da kar ve don olayları nedeniyle öğrenciler bir gün tatil yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekletiliyor. Yol ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yolların kapanmasını önlemek için çalışmalarına başladı. Özellikle ana arterlerde ve köprülerde yoğun önlemler alındı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın saatte 50-90 km hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Erzincan
Giresun
Gümüşhane
Kastamonu
Kayseri
Malatya
Nevşehir
Niğde
Ordu
Sakarya
Sinop
Sivas
Tokat
Trabzon
Tunceli
Zonguldak
Bayburt
Bartın
Düzce
Bu illerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji uzmanları, 13-14 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yeni bir kar yağışının beklendiğini belirtti. Bu yağışın daha kuvvetli olabileceği ve yerde daha uzun süre kalabileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri, ulaşım planlamalarını buna göre yapmaları öneriliyor. Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.