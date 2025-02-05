Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!

İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!

Türkiye Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji yetkilileri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 19 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlerce etkisini sürdürecek. Peki İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Saat kaçta etkisini artıracak? İşte merak edilen hava durumu raporu ve açıklamalar.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:16
İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Kuvvetli geliyor: 19 il beyaza bürünecek!

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre kar yağışı İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak. Soğuk hava dalgası günlerce sürecek. Kar kalınlığı ise bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebilir.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Kuvvetli geliyor: 19 il beyaza bürünecek!

19 Kentte Sarı Alarm: Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak, kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Kuvvetli geliyor: 19 il beyaza bürünecek!

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Düzce illerinde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Kuvvetli geliyor: 19 il beyaza bürünecek!

Vatandaşların buzlanma, ulaşımda aksamalar ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da kar yağışı için saat verildi! Kuvvetli geliyor: 19 il beyaza bürünecek!

İstanbul İçin Kar Uyarısı: Saat Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların çarşamba öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor."

Kar yağışının ardından sıcaklıkların 5-7°C aralığında seyredeceği ve önümüzdeki hafta boyunca hafif yağmur geçişlerinin görüleceği belirtildi.