İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
Türkiye Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji yetkilileri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 19 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlerce etkisini sürdürecek. Peki İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Saat kaçta etkisini artıracak? İşte merak edilen hava durumu raporu ve açıklamalar.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:16