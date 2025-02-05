İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!

İstanbul İçin Kar Uyarısı: Saat Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların çarşamba öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor."

Kar yağışının ardından sıcaklıkların 5-7°C aralığında seyredeceği ve önümüzdeki hafta boyunca hafif yağmur geçişlerinin görüleceği belirtildi.