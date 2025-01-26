Gönül Dağı’nda şaşırtan final! 163. bölümde sevilen isim şoke etti

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Sefer Cezaevinde: Tuzak mı, Ayrılık mı?

Dizinin sevilen karakterlerinden Dolmuşçu Sefer, cezaevine girdiği sahneyle izleyiciyi şaşırttı. Cezaevinde kendisine kurulan tuzak, gerilim dolu anlara neden olurken "Sefer diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Bölümde bu konuya net bir yanıt verilmemesi, tartışmaları daha da artırdı.

Taner ve Selma'nın Zorluğu

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise Taner ve Selma'nın bebeklerinin sarılık olmasıydı. Bu durum, çiftin hikâyesine yeni bir boyut katarken bazı izleyiciler tarafından fazla dramatik bulundu. Çiftin bu sorunu nasıl çözeceği merak edilirken, bu sahnelerin gereğinden uzun tutulduğu eleştirileri de sosyal medyada yer aldı.