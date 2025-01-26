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Gönül Dağı’nda şaşırtan final! 163. bölümde sevilen isim şoke etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, son bölümüyle dikkat çeken sahnelerle gündeme geldi. Dizinin 163. bölümünde yaşanan olaylar, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. İşte yeni bölümde öne çıkan detaylar ve dikkat çeken gelişmeler…

Giriş Tarihi: 26.01.2025 19:30
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Yeni bölümde yaşanan beklenmedik olaylar, dizi hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Özellikle Sefer karakteriyle ilgili sahneler sosyal medyada gündem olurken, ayrılık iddiaları tartışılmaya başlandı.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

Sefer Cezaevinde: Tuzak mı, Ayrılık mı?

Dizinin sevilen karakterlerinden Dolmuşçu Sefer, cezaevine girdiği sahneyle izleyiciyi şaşırttı. Cezaevinde kendisine kurulan tuzak, gerilim dolu anlara neden olurken "Sefer diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Bölümde bu konuya net bir yanıt verilmemesi, tartışmaları daha da artırdı.

Taner ve Selma'nın Zorluğu

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise Taner ve Selma'nın bebeklerinin sarılık olmasıydı. Bu durum, çiftin hikâyesine yeni bir boyut katarken bazı izleyiciler tarafından fazla dramatik bulundu. Çiftin bu sorunu nasıl çözeceği merak edilirken, bu sahnelerin gereğinden uzun tutulduğu eleştirileri de sosyal medyada yer aldı.

Behçet ve Fidan'ın Macerası

Yeni bölümde dizinin komik sahnelerine imza atan Behçet ve Fidan, macera dolu anlar yaşadı. Ancak bazı izleyiciler, bu sahnelerin dizinin genel tonuna uymadığını ve gereksiz olduğunu savundu. Behçet'in diyaloglarının abartıldığı yönünde eleştiriler dikkat çekti.

Ayrılık İddiaları Gündemde

Sefer'in cezaevine girmesiyle birlikte, diziden ayrılacağına yönelik söylentiler hız kazandı. Bu durum, izleyiciler arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları, Sefer'in hikâyesinin sona yaklaştığını düşünürken, bazıları bunun sadece bir gerilim unsuru olduğunu savundu.

Yeni Bölüm Fragmanı Bekleniyor

Gönül Dağı'nın 164. bölümü, Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde Sefer'in akıbeti ve Taner ile Selma'nın bebeklerinin sağlık durumu gibi merak edilen konular ele alınacak.

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