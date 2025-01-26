Gönül Dağı’nda şaşırtan final! 163. bölümde sevilen isim şoke etti

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Yeni bölümde yaşanan beklenmedik olaylar, dizi hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Özellikle Sefer karakteriyle ilgili sahneler sosyal medyada gündem olurken, ayrılık iddiaları tartışılmaya başlandı.
Dizinin sevilen karakterlerinden Dolmuşçu Sefer, cezaevine girdiği sahneyle izleyiciyi şaşırttı. Cezaevinde kendisine kurulan tuzak, gerilim dolu anlara neden olurken "Sefer diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Bölümde bu konuya net bir yanıt verilmemesi, tartışmaları daha da artırdı.
Bir diğer dikkat çeken gelişme ise Taner ve Selma'nın bebeklerinin sarılık olmasıydı. Bu durum, çiftin hikâyesine yeni bir boyut katarken bazı izleyiciler tarafından fazla dramatik bulundu. Çiftin bu sorunu nasıl çözeceği merak edilirken, bu sahnelerin gereğinden uzun tutulduğu eleştirileri de sosyal medyada yer aldı.
Yeni bölümde dizinin komik sahnelerine imza atan Behçet ve Fidan, macera dolu anlar yaşadı. Ancak bazı izleyiciler, bu sahnelerin dizinin genel tonuna uymadığını ve gereksiz olduğunu savundu. Behçet'in diyaloglarının abartıldığı yönünde eleştiriler dikkat çekti.
Sefer'in cezaevine girmesiyle birlikte, diziden ayrılacağına yönelik söylentiler hız kazandı. Bu durum, izleyiciler arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları, Sefer'in hikâyesinin sona yaklaştığını düşünürken, bazıları bunun sadece bir gerilim unsuru olduğunu savundu.