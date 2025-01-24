İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tatlıses şimdi ise Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Elif Ada adında bir kızı oldu.

2013 senesinde boşanan ikili, önceki gün Bodrum'da kızları Elif Ada için bir araya geldi.

Şimdilerde 11 yaşında olan Elif Ada ise o analara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.