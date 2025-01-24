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İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tatlıses şimdi ise Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile adından söz ettirdi. Bodrum'da anne ve babasıyla kahvaltı yaptıkları ana ait kareler yayınlayan Elif Ada, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma beğeni yağarken Elif Ada'nın son hali ağızları açık bıraktı. Koca kız olan Elif Ada'nın babası ile benzerliği ise bir kez daha çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 10:25
İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, son dönemlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Tatlıses şimdi ise Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada ile adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Elif Ada adında bir kızı oldu.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

2013 senesinde boşanan ikili, önceki gün Bodrum'da kızları Elif Ada için bir araya geldi.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

Şimdilerde 11 yaşında olan Elif Ada ise o analara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

İbrahim Tatlıses'in "Altın ufağım" diye sevdiği kızı Elif Ada, anne ve babasıyla verdiği pozları "Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik" notuyla yayınladı.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

Paylaşıma beğeni yağarken Elif Ada'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

Koca kız olan Elif Ada'nın babası ile benzerliği ise bir kez daha çok konuşuldu.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

Sosyal medya kullanıcıları, "Elif Ada büyüyor maşallah", "Babasının kopyası oldu", "Maşallah elif ada bahtın da yüzün kadar güzel olsun" yorumlarında bulundu.

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

İşte o pozlar...

İbrahim Tatlıses’in en küçüğü koca kız oldu! Elif Ada anne-babasıyla paylaştı! Son halini gören inanamadı

Elif Ada, Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses