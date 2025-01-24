30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! “Abi karizmanın dibisin”

Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler , farklı tarzı ve kendine has eğlenceli kişiliği ile sık sık adından söz ettirdi.

Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat , son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

53 yaşındaki şarkıcı, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Kobra Murat'tan sevgiler selamlar cümleten hayırlı cumalar tüm İslam alemine sevgiler saygılar selamlar olsun hocam.