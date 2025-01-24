30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! “Abi karizmanın dibisin”

Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler, farklı tarzı ve kendine has eğlenceli kişiliği ile sık sık adından söz ettirdi.
Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Kobra Murat, 30 yıl öncesine ait bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
53 yaşındaki şarkıcı, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Kobra Murat'tan sevgiler selamlar cümleten hayırlı cumalar tüm İslam alemine sevgiler saygılar selamlar olsun hocam.
30 sene evvelki Kobra Murat Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor hocam kıymetini bilin gençler"
Takipçilerini yıllar öncesine götüren ünlü şarkıcının gençlik hali ise ağızları açık bıraktı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Karizmasın abi", "Eskiden daha karizmatikmişsin" yorumlarında bulundu.
İşte Kobra Murat'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Demet Akalın