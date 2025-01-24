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30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! “Abi karizmanın dibisin”

Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, yaşam tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü isim şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobra Murat, 30 yıl öncesine ait bir karesinin "Hey gidi yıllar hey gidi günler" notuyla paylaştı. Takipçilerini yıllar öncesine götüren ünlü şarkıcının gençlik hali ise ağızları açık bıraktı. İşte Kobra Murat'ın yıllar önceki hali...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:41
30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Kobra Murat lakaplı şarkıcı Murat Divandiler, farklı tarzı ve kendine has eğlenceli kişiliği ile sık sık adından söz ettirdi.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Romanların prensi olarak anılan Kobra Murat, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Sosyal medyayı aktif kullanan Kobra Murat, 30 yıl öncesine ait bir fotoğrafını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

53 yaşındaki şarkıcı, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Kobra Murat'tan sevgiler selamlar cümleten hayırlı cumalar tüm İslam alemine sevgiler saygılar selamlar olsun hocam.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

30 sene evvelki Kobra Murat Hey gidi yıllar hey gidi günler gençlik su gibi geçiyor hocam kıymetini bilin gençler"

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Takipçilerini yıllar öncesine götüren ünlü şarkıcının gençlik hali ise ağızları açık bıraktı.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Sosyal medya kullanıcıları, "Karizmasın abi", "Eskiden daha karizmatikmişsin" yorumlarında bulundu.

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

İşte Kobra Murat'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Kobra Murat

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Demet Akalın

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Ebru Gündeş

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Petek Dinçöz

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Serdar Ortaç

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Gülşen

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Hülya Avşar

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

İbrahim Tatlıses

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Ajda Pekkan

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Sibel Can

30 senelik değişim! Kobra Murat’ın yıllar önceki hali ağızları açık bırakacak cinsten! Abi karizmanın dibisin

Hakan Ural