Evlilik Teklifi Ettiren Lezzet: 2025’in En Çok Aranan Tarifi ’Marry Me Chicken

Instagram'da en çok kaydedilen ve Google'da arama hacmi rekorları kıran bu kremalı, güneşte kurutulmuş domatesli tavuk yemeği, yalnızca damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda adının hakkını vererek "evlilik teklifi ettiren yemek" olarak ün salıyor.
"Marry Me Chicken"ın dikkat çekici adının ardında, 2016 yılına uzanan ilginç bir hikaye yatıyor. Kaynaklara göre, tarifin ilk hali, o dönem popüler yemek dergisi Delish'te editör olarak çalışan Lindsay Funston tarafından geliştirildi. Funston'ın hazırladığı bu Toskana esintili tavuk tarifi, bolca güneşte kurutulmuş domates, aromatik sarımsak, zengin krema ve rendelenmiş Parmesan peyniri içeriyordu.
Tarifin hazırlanışı sırasında bir video çekiminde, yemeğin tadına bakan bir yapımcının coşkuyla "Bu tavuk için seninle evlenirim!" demesi, tarifin geleceğini mühürledi. İşte o anda, sadece lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda romantik bir efsane doğmuş oldu. İlgi çekici ve akılda kalıcı bu isim, yemeğin sunduğu tam bir "konfor yemeği" (comfort food) hissiyle birleşince, popülerliği kaçınılmaz hale geldi. Kısa süre içinde yemek blog yazarları ve ardından sosyal medya fenomenleri tarifi farklı yorumlarla paylaşarak onu küresel bir viral fenomene dönüştürdü.
Marry Me Chicken, tek bir tavada hazırlanan, pratik ve lüks bir yemek deneyimi sunuyor. Temel lezzet bileşenleri, onu bu kadar arzu edilen bir tarif haline getiriyor:
Altın Mühürlü Tavuk: Tavuk göğüslerinin dışının altın renginde mühürlenmesi, etin içindeki sululuğu korurken dış kısmına enfes bir çıtırlık katıyor.
Kremsi Sosun Büyüsü: Krema ve tavuk suyu bazlı sos, rendelenmiş Parmesan peyniri ile yoğun ve kadifemsi bir kıvama ulaşıyor.
Aromatik Dokunuşlar: Güneşte kurutulmuş domatesler, sosa tatlı ve hafif ekşi bir derinlik katıyor. Taze kekik, fesleğen ve isteğe bağlı olarak eklenen hardal sosu ise lezzeti katlayarak yemeğe benzersiz bir karakter kazandırıyor.
Bu zengin aromaların birleşimi, yemeği basit bir tavuk yemeği olmaktan çıkarıp özel bir akşam yemeği ziyafetine dönüştürüyor.
Bu efsanevi lezzeti evinizde denemek için ihtiyacınız olan her şey ve adım adım detaylı yapılışı aşağıda yer alıyor.
Tavuk: 3–4 adet tavuk göğsü (veya ince uzun kesilmiş tavuk bonfile)
Yağlar: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı
Aromatikler: 3 diş sarımsak (ezilmiş veya ince kıyılmış)
Sıvı Malzemeler: 1 su bardağı krema, ½ su bardağı tavuk suyu
Peynir: ½ su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
Domates: 5–6 adet güneşte kurutulmuş domates (doğranmış)
Baharatlar: 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı fesleğen, Tuz ve karabiber
(İsteğe Bağlı Ekstra Lezzet): 1 yemek kaşığı hardal
Tavuk göğüslerini her iki yüzünü de kaplayacak şekilde tuz ve karabiber ile cömertçe tatlandırın.
Geniş ve ısıyı iyi tutan bir tavada zeytinyağı ve tereyağını birlikte ısıtın.
Yağ kızınca tavukları tavaya yerleştirin. Her bir yüzünü yaklaşık 3–4 dakika boyunca, dışları altın sarısı bir renk alana kadar yüksek ateşte mühürleyin. Bu işlem tavuğun nemini korur.
Mühürlenen tavukları tavadan alın ve sosu hazırlamak için bir kenarda bekletin.
Tavada kalan lezzetli yağın içine ince kıyılmış sarımsakları ekleyin ve sadece kokusu çıkana kadar (yaklaşık 30 saniye) kısa süre soteleyin.
Doğranmış güneşte kurutulmuş domatesleri tavaya ilave edin ve karıştırın.
Krema, tavuk suyu ve rendelenmiş Parmesan peynirini tavaya ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırın.
Kekik, fesleğen, pul biber ve arzu ederseniz 1 yemek kaşığı hardalı da sosa ekleyin.
Sos hafifçe kaynamaya başlayıp kıvamı gözle görülür şekilde koyulaşana kadar 2–3 dakika pişirmeye devam edin.
Mühürlenmiş tavukları hazırladığınız bu enfes sosun içine geri yerleştirin. Tavukların sosla tamamen kaplandığından emin olun.
Ateşi kısık seviyeye getirin ve tavanın kapağını kapatın. Tavuklar tamamen pişene kadar (yaklaşık 10–12 dakika) sosun içinde pişmeye bırakın.
İpucu: Eğer sosunuz bu süreçte çok fazla koyulaşırsa, kıvamını açmak için azar azar tavuk suyu ekleyebilirsiniz.
Pişen Marry Me Chicken'ı tabağa alın.
Üzerine taze fesleğen yaprakları serperek hem görsel hem de aromatik bir zenginlik katın.
Bu yemeği genellikle makarnanın, kremalı polentanın veya buharda pişirilmiş kuşkonmazın yanında sıcak servis etmek lezzeti doruğa çıkarır.