Evlilik Teklifi Ettiren Lezzet: 2025’in En Çok Aranan Tarifi ’Marry Me Chicken

Instagram'da en çok kaydedilen ve Google'da arama hacmi rekorları kıran bu kremalı, güneşte kurutulmuş domatesli tavuk yemeği, yalnızca damakları şenlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda adının hakkını vererek "evlilik teklifi ettiren yemek" olarak ün salıyor.

🍽️ "Bu Tavuk İçin Seninle Evlenirim!": Tarifin Efsanevi Doğuş Hikayesi

"Marry Me Chicken"ın dikkat çekici adının ardında, 2016 yılına uzanan ilginç bir hikaye yatıyor. Kaynaklara göre, tarifin ilk hali, o dönem popüler yemek dergisi Delish'te editör olarak çalışan Lindsay Funston tarafından geliştirildi. Funston'ın hazırladığı bu Toskana esintili tavuk tarifi, bolca güneşte kurutulmuş domates, aromatik sarımsak, zengin krema ve rendelenmiş Parmesan peyniri içeriyordu.

Tarifin hazırlanışı sırasında bir video çekiminde, yemeğin tadına bakan bir yapımcının coşkuyla "Bu tavuk için seninle evlenirim!" demesi, tarifin geleceğini mühürledi. İşte o anda, sadece lezzetli bir yemek değil, aynı zamanda romantik bir efsane doğmuş oldu. İlgi çekici ve akılda kalıcı bu isim, yemeğin sunduğu tam bir "konfor yemeği" (comfort food) hissiyle birleşince, popülerliği kaçınılmaz hale geldi. Kısa süre içinde yemek blog yazarları ve ardından sosyal medya fenomenleri tarifi farklı yorumlarla paylaşarak onu küresel bir viral fenomene dönüştürdü.