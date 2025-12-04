2025 yılının en çok merak edilen yemek tarifleri belli oldu

|Sıra
|En Çok Aratılan Tarifler
|Kategorisi
|Not
|1.
|Spoonful Tarifi
|Tatlı / Trend
|Yılın viral lezzeti ve favorisi!
|2.
|100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
|Çorba / Pratiklik
|Toplu yemekler ve davetler için aratıldı.
|3.
|Lokanta Usulü Beyti Tarifi
|Ana Yemek / Klasik
|Dışarıdaki lezzeti eve taşıma isteği.
|4.
|Mevlana Çorbası Tarifi
|Çorba / Yöresel
|Anadolu'nun özel lezzetlerinden.
|5.
|Soğan Dolması Tarifi
|Dolma / Yöresel
|Geleneksel mutfağın yükselişi.
|6.
|Dubai Çikolatası Tarifi
|Tatlı / Trend
|Küresel lezzet akımı.
|7.
|Squid Game Şekeri Tarifi
|Tatlı / Dizi Etkisi
|Popüler dizinin mutfaklara yansıması.
|8.
|Tulumba Tatlısı Tarifi
|Tatlı / Şerbetli
|Türk mutfağının vazgeçilmezi.
|9.
|Ev Baklava Tarifi
|Tatlı / Şerbetli
|En özel günlerin klasiği.
|10.
|Dalgona Şekeri Tarifi
|Tatlı / Dizi Etkisi
|Güney Kore esintisi devam ediyor.
|Sıra
|En Çok Aratılan "Nasıl Yenir?" Soruları
|Türü
|İlgi Alanı
|1.
|Kiwano Nasıl Yenir
|Egzotik Meyve
|Sağlık ve yeni tatlar.
|2.
|Demirhindi Nasıl Yenir
|Egzotik Meyve
|Geleneksel ve sağlıklı içecekler.
|3.
|Kinoa Nasıl Yenir
|Tahıl Alternatifi
|Glütensiz beslenme ve diyetler.
|4.
|Mango Meyvesi Nasıl Yenir
|Egzotik Meyve
|Tropikal lezzetlere ilgi.
|5.
|Yaban Mersini Nasıl Yenir
|Süper Gıda
|Antioksidan değeri ve faydaları.