2025 yılının en çok merak edilen yemek tarifleri belli oldu

Google, Türkiye'nin 2025 yılı arama trendlerini açıkladı! Türk mutfak severlerin dijital dünyadaki keşif haritası, gelenekselden sosyal medya akımlarına uzanan geniş bir yelpazeyi gözler önüne serdi.

"Tarifler," "Nasıl Yenir" ve "Nesi Meşhur" kategorileri, bu yılın en dikkat çekici mutfak meraklarını ortaya koydu.

🥄 TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARATILAN LEZZET: SPOONFUL TARİFİ ZİRVEDE!

Google'ın 2025 verilerine göre, tarif kategorisinin mutlak lideri Spoonful oldu! Sosyal medyanın etkisiyle hızla popülerleşen bu pratik ve şık tatlı, yılın en çok aranan lezzeti unvanını kaptı. Onu, kalabalık davet sofralarının vazgeçilmezi olan 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi takip etti.

  • Spoonful Tarifi:

    • Nedir? Genellikle tabanında bisküvi/kek, ortasında kremsi muhallebi ve üstünde çikolata sosu olan, kaşıkla yenen katmanlı bir soğuk tatlı. Adı, İngilizce'de "bir kaşık dolusu" anlamına geliyor.

    • Neden Popüler? Yapımının pratik olması ve estetik sunumu sayesinde özellikle gençler ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Kafelerde de menülerin yıldızı oldu.

Sıra En Çok Aratılan Tarifler Kategorisi Not
1. Spoonful Tarifi Tatlı / Trend Yılın viral lezzeti ve favorisi!
2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Çorba / Pratiklik Toplu yemekler ve davetler için aratıldı.
3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi Ana Yemek / Klasik Dışarıdaki lezzeti eve taşıma isteği.
4. Mevlana Çorbası Tarifi Çorba / Yöresel Anadolu'nun özel lezzetlerinden.
5. Soğan Dolması Tarifi Dolma / Yöresel Geleneksel mutfağın yükselişi.
6. Dubai Çikolatası Tarifi Tatlı / Trend Küresel lezzet akımı.
7. Squid Game Şekeri Tarifi Tatlı / Dizi Etkisi Popüler dizinin mutfaklara yansıması.
8. Tulumba Tatlısı Tarifi Tatlı / Şerbetli Türk mutfağının vazgeçilmezi.
9. Ev Baklava Tarifi Tatlı / Şerbetli En özel günlerin klasiği.
10. Dalgona Şekeri Tarifi Tatlı / Dizi Etkisi Güney Kore esintisi devam ediyor.

🧐 GİZEMLİ LEZZETLER NASIL YENİR?

Türkiye'de yemek kültürü, sadece tarifleri değil, aynı zamanda farklı ve egzotik lezzetlerin nasıl tüketileceğini de merak ediyor. Listenin başında, görüntüsüyle dikkat çeken egzotik meyve Kiwano yer aldı. Bu kategori, sosyal medya trendlerinin, yurt dışı akımlarının ve sağlıklı beslenme arayışının birleşimiyle oluştu.

  • Kiwano (Boynuzlu Kavun):

    • Nasıl Yenir? Olgunlaştığında kabuğu tamamen turuncudur. Ortadan ikiye kesilir ve içindeki jölemsi, çekirdekli kısım kaşıkla doğrudan yenir. Tadı muz, kivi ve salatalık karışımına benzetilir. Smoothielere, yoğurda ve salatalara da eklenir.

  • Demirhindi:

    • Nasıl Yenir? Tadı tatlı-ekşidir. Genellikle kurutulmuş olarak bulunur. Suda yumuşatılıp şerbet (demihindi şerbeti) veya sos yapılır.

Sıra En Çok Aratılan "Nasıl Yenir?" Soruları Türü İlgi Alanı
1. Kiwano Nasıl Yenir Egzotik Meyve Sağlık ve yeni tatlar.
2. Demirhindi Nasıl Yenir Egzotik Meyve Geleneksel ve sağlıklı içecekler.
3. Kinoa Nasıl Yenir Tahıl Alternatifi Glütensiz beslenme ve diyetler.
4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir Egzotik Meyve Tropikal lezzetlere ilgi.
5. Yaban Mersini Nasıl Yenir Süper Gıda Antioksidan değeri ve faydaları.