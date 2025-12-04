2025 yılının en çok merak edilen yemek tarifleri belli oldu

🥄 TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARATILAN LEZZET: SPOONFUL TARİFİ ZİRVEDE!

Google'ın 2025 verilerine göre, tarif kategorisinin mutlak lideri Spoonful oldu! Sosyal medyanın etkisiyle hızla popülerleşen bu pratik ve şık tatlı, yılın en çok aranan lezzeti unvanını kaptı. Onu, kalabalık davet sofralarının vazgeçilmezi olan 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi takip etti.