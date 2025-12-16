Google Arama Baştan Aşağı Değişti: Büyüteç Gitti Artı Geldi

Bu küçük görsel değişim, arka planda devasa bir yapay zeka devriminin habercisi olarak nitelendiriliyor.

Alışkanlıklar Değişiyor: Büyüteç Tarihe Karışıyor

Yıllardır internet kullanıcılarının arama yapmak için tıkladığı o tanıdık büyüteç simgesi, yerini çok daha kapsamlı bir işlevi temsil eden artı (+) işaretine bırakıyor. Google'ın bu hamlesi, arama motorunun sadece bir "kelime bulma" aracı olmaktan çıkıp, çok katmanlı bir "çözüm merkezi"ne dönüştüğünü gösteriyor. Artık kullanıcılar sadece metin yazarak değil, ellerindeki verileri sisteme yükleyerek de sonuç alabilecek.

Artı İşareti Ne İşe Yarayacak

Yeni eklenen artı butonu, Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini ile doğrudan entegre çalışıyor. Bu butona tıklandığında kullanıcılar karşılarında sadece bir imleç değil, dosya ve görsel yükleyebilecekleri interaktif bir alan buluyor.

Bu yeni dönemin sunduğu temel özellikler şunlar: