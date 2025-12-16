Google Arama Baştan Aşağı Değişti: Büyüteç Gitti Artı Geldi

Bu küçük görsel değişim, arka planda devasa bir yapay zeka devriminin habercisi olarak nitelendiriliyor.
Alışkanlıklar Değişiyor: Büyüteç Tarihe Karışıyor
Yıllardır internet kullanıcılarının arama yapmak için tıkladığı o tanıdık büyüteç simgesi, yerini çok daha kapsamlı bir işlevi temsil eden artı (+) işaretine bırakıyor. Google'ın bu hamlesi, arama motorunun sadece bir "kelime bulma" aracı olmaktan çıkıp, çok katmanlı bir "çözüm merkezi"ne dönüştüğünü gösteriyor. Artık kullanıcılar sadece metin yazarak değil, ellerindeki verileri sisteme yükleyerek de sonuç alabilecek.
Artı İşareti Ne İşe Yarayacak
Yeni eklenen artı butonu, Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini ile doğrudan entegre çalışıyor. Bu butona tıklandığında kullanıcılar karşılarında sadece bir imleç değil, dosya ve görsel yükleyebilecekleri interaktif bir alan buluyor.
Bu yeni dönemin sunduğu temel özellikler şunlar:
Dosya Yükleme İmkanı: Kullanıcılar PDF, doküman veya diğer dosya formatlarını doğrudan arama çubuğuna yükleyebilecek.
Görsel Analizi: Bir fotoğrafı yükleyip "Bu resimdeki bitkinin adı ne?" veya "Bu parçayı nerede bulabilirim?" gibi sorular sorulabilecek.
İçerik Yorumlama: Yüklenen belgeler Gemini tarafından saniyeler içinde okunup analiz edilerek, belgenin özeti veya içindeki spesifik bilgiler kullanıcıya sunulacak.
Maket Kiti Örneği ve Pratik Kullanım
CNET tarafından aktarılan bilgilere göre, bu özelliğin pratik hayattaki karşılığı oldukça etkileyici. Örneğin, elinizde bir maket kiti var ve bazı parçaları eksik. Kullanma kılavuzunun fotoğrafını veya PDF dosyasını Google'a yükleyerek, "Eksik parçaları nereden satın alabilirim?" diye sorduğunuzda, sistem size doğrudan satın alma linklerini ve stok durumlarını listeleyebilecek. Bu, klasik arama deneyiminin çok ötesinde bir asistan hizmeti anlamına geliyor.
Şimdilik Sınırlı Erişim
Google'ın bu devrim niteliğindeki özelliği şu an için test aşamasında bulunuyor. Özellik henüz tüm dünyada ve tüm cihazlarda aktif değil.
Test sürecine dair bilinen detaylar şöyle:
Sadece Masaüstü: Yenilik şu an için yalnızca masaüstü sürümlerde görüntülenebiliyor.
Gizli Mod Şartı: Bazı kullanıcılar bu özelliği sadece oturum açılmamış "Gizli Sekme" (Incognito) modunda görebiliyor.
Bölgesel Kısıtlama: Türkiye'deki kullanıcılar için henüz aktif olmayan bu özellik, dünyanın belirli bölgelerinde test ediliyor.
Yapay Zeka Savaşlarında Kızışan Rekabet
Google'ın bu hamlesi, teknoloji dünyasında "Yapay Zeka Savaşları" olarak adlandırılan rekabetin bir sonucu olarak görülüyor. Özellikle OpenAI'ın ChatGPT ile yakaladığı büyük başarının ardından Google, kendi yapay zeka modeli Gemini'yi her alana entegre etmeye başladı.